    首頁 > 生活

    高鐵延伸屏東 高雄市區開挖不影響兩大幹線

    2026/02/13 12:35 記者侯承旭／高雄報導
    高鐵延伸屏東計畫，將在高雄市區大興土木。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東計畫決定採「高雄方案」，從目前的高鐵左營站往南延伸至台鐵高雄車站，再往東延伸至屏東六塊厝設站，預計在高雄市區開挖逾5公里，目前正進行環評作業，交通部鐵道局承諾，高雄市區南北兩大幹線不會受工程影響。

    「高雄方案」與目前的台鐵路線大致平行，全長26.2公里，初估造價需2500億元，高雄市區主要以潛盾法施工，但仍需明挖5.78公里，包含在市中心的台鐵高雄車站周邊約2.23公里須採明挖覆蓋工法，引發衝擊市區交通的疑慮，尤其台鐵高雄車站的東西側，各有貫穿高雄南北的交通動脈省道台1線（民族路）及省道台17線（中華路），車流量非常大，若因明挖工法需改道，勢必遭致反彈。

    鐵道局於日前的環評會議時，針對環評委員關切路線規劃途經台鐵高雄車站，事涉施工、交通、拆遷與既有交通路網之聯結或變更之影響，均應進一步審慎評估。

    鐵道局答覆表示，台鐵高雄車站開挖範圍位於高雄鐵路地下化臨時軌路廊，現況為高雄市綠園道，施工不影響台鐵營運，並採分階段施工，開挖完即覆蓋覆工板方式供人車通行，方式以降低對市區交通衝擊；已檢討潛盾工法，未來施工期間不影響中華路（台17線）與民族一路（台1線）。

