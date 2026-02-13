春節趕辦年貨 斗六西市場周邊14日起封街管制3天

斗六市西市場這幾天湧現採買年貨人潮。（記者黃淑莉攝）

因應春節前辦年貨人潮，斗六市公所與警分局針對斗六西市場周邊道路執行路霸清除工作，明（14）日起至16日（小年夜到除夕）連續3天實施封街等管制措施，讓辦年貨民眾能安心、開心採買。

斗六西市場距離斗六火車站不到百公尺，販售商品琳琅滿目，除斗六及鄰近鄉鎮鄉親愛逛，不少外縣市民眾專程搭火車來逛，是雲林最受歡迎的傳統市場，公所去年啟動改善工程，斗六市長林聖爵表示，目前1、2、3工區都已完工，環境、視野及動線都變好，受到許多市民肯定。

請繼續往下閱讀...

林聖爵指出，下週就過年，明天起連續3天市場辦年貨人潮最多，為提供民眾能安心採買年貨環境，第一步驟公所前幾天與警察合作，針對市場周邊道路違占公地放置私人物品全面清除，接下來第2步驟為周邊道路封街及汽機車管制。

林聖爵說，管制措施包括，14至16日3天上午8點到下午4點，雲林路一段（西平路至中山路段）封閉做為機車停車場；愛國街、興北街、興中街、興南街每天上午8時至中午12時封街，禁止車輛進出；放寬原道路淨空6米措施，在2月14日至16日每天上午8點到中午12點彈性調整為淨空4米，讓攤商可以擺放更多東西供民眾選購，公所也聘請交通維持人員從上午到下午定點交通疏導。

因應接下來採買年貨高峰期，斗六市西市場周邊道路14日起連3天管制。（斗六市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法