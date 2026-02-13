業者粉專徵才「女孩們看過來」 高市勞工局重罰30萬

高雄市政府駁回涉就業歧視遭重罰的處分案。（記者侯承旭攝）

高雄市某競技場透過臉書粉絲專頁刊登徵才廣告，內容提及「女孩們看過來」、「年齡：19~25」之文字，遭檢舉限制性別與年齡，已構成就業歧視，高市府勞工局依違反就業服務法開罰30萬元。

實際經營競技場的業者不服遭罰30萬元，向高雄市政府提起訴願，指稱該公司對外招募員工均透過人力銀行公司，在臉書粉絲專頁刊載的徵才訊息，完全是店長的個人行為，未經過公司核准，且內容涉及年齡、性別等條件限制，也非公司授意。

當時開罰的高雄市勞工局指出，因接獲檢舉展開稽查，也通知店長陳述意見，店長指稱「廣告刊登確為我本人，因為公司的FB幾乎都是由我管理。因為經理表示公司有缺人，男女都有缺，櫃台盡量找女生，所以我才會在FB刊登徵人訊息」，提出訴願的公司既已將網站管理權限及招募人員之相關作業授權給店長，自應對招募訊息所揭示之內容負責，且這起案件經「高雄市就業歧視評議會」召開會議，確認違反就業服務法之規定成立，原處分並無違法或不當之處。

高市府訴願委員會審視相關資料，認為該職缺之工作內容為「接待客人、解說場地、登記報名」，不是只有19歲至25歲女性之受僱者才能擔任，該徵才廣告以19歲至25歲之女性作為應徵條件，已實質影響不特定男性及26歲以上女性求職者之公平就業機會。就業服務法規定，為保障國民就業機會平等，雇主對於求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙等為由，予以歧視；本案違規事實明確，原處分並無違誤，駁回訴願。

