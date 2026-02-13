年節應景花卉搶手 大里國光花市連續營業至2/22

農曆春節將至，大里國光花市湧現買花人潮，應景的蝴蝶蘭花色多樣深受消費者喜愛。（記者陳建志攝）

農曆春節將至，大里國光花市也湧現買花人潮，除相當受歡迎的蝴蝶蘭，包括銀柳、鳳梨花、富貴菊、長壽花、金桔等應景花卉買氣暢旺。配合春節營業，國光花市2月12日起至2月22日連續營業11天，歡迎民眾前往購買農產年貨、漂亮應景花卉及春聯，送禮、自用兩相宜。

大里國光花市長施連昌表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、富貴菊、長壽花、水仙、茶花為大宗，國光花市業者準備充足的花卉供民眾選購，為服務消費者，今年從昨天開始一直到2月22日連續營業11天不休息，營業時間則是上午9點到下午6點，歡迎大家來選購，將家裡布置的喜氣洋洋。

大里農會總幹事賴東陽也歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石、春聯等，適合全家一起到花市走春。

劉姓業者表示，春節家裡擺一盆金桔樹，金黃耀眼的金桔果實，總讓人能打從心底振奮起來，今年金桔產量減少，不過價格平穩，依大小盆售價約在400元至3000元間；其他像是象徵好彩頭的紅菜頭、代表旺旺的觀賞鳳梨花，象徵圓滿富貴、吉祥長壽的菊花，價格從50到2000元不等。

至於深受大家喜愛的蝴蝶蘭，蘭花業者江萬讚則表示，蝴蝶蘭花色多樣化、喜氣，深受民眾喜愛，今年氣候晚上冷、白天溫暖，非常適合蝴蝶蘭生長，蘭花長得非常好，配合年節價格微漲，售價500元至1500元的蘭花最搶手，建議消費者趁早來挑選，可以挑到較漂亮的蘭花。

江萬讚也分享照顧小撇步，提醒小盆的蘭花約1星期澆水一次，大盆的則2至3星期澆水一次即可，太常澆水反而容易長不好。

大里國光花市春節連續營業11天，富貴菊、長壽花等草花吸引民眾選購。（記者陳建志攝）

農曆春節將至，大里國光花市湧現買花人潮，金黃耀眼的金桔樹為年節增添喜氣。（記者陳建志攝）

