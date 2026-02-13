為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    解決回饋金爭議！ 宜縣利澤焚化廠新修正回饋方案出爐

    2026/02/13 08:39 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣利澤焚化廠因回饋金分配無法達成共識遭縣議會凍結，曾一度引起五結鄉民抗議。（資料照）

    宜蘭縣利澤焚化廠因回饋金分配無法達成共識遭縣議會凍結，曾一度引起五結鄉民抗議。（資料照）

    宜蘭縣利澤焚化廠因回饋金分配無法達成共識遭縣議會凍結，曾一度引起五結鄉民抗議。縣環保局新修正回饋方案，原回饋金可從4300萬元增至6600萬元，其中8成給現有回饋村里，2成給新增村里，希望兼顧地方訴求與期待共創雙贏，但地方仍有不滿聲音，縣環保局表示，會持續與議會及地方溝通。

    宜蘭縣利澤焚化廠今年編列4300萬元回饋金，但多位議員要求擴大回饋村里，修正自治條例送議會審議通過才能動支。縣環保局提出以方圓5公里範圍作為回饋，回饋村里將由5個增至25個，引起現有村里不滿，要求回饋金額與比例不能調降。

    利澤焚化廠位於五結鄉成興村，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例，目前的回饋比例，五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰的村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。

    由於回饋金被凍結，引起五結地方人士不滿，上個月曾至焚化廠抗爭，要求解凍回饋金，且未來回饋的金額與比例都不能少，經溝通才化解封廠危機。宜蘭縣環保局新修正回饋方案，努力把回饋金的餅做大，原本縣府編列預算支應每噸回饋金200元，未來將調高至300元，經試算每年回饋金可增至6600萬元。

    依環保局構想，未來將以焚化廠方圓5公里為回饋範圍，將會新增蘇澳鎮、冬山鄉與羅東鎮公所，以及20個村里為新回饋對象；至於回饋比例，現有的五結鄉與成興等5村里占80%，概算約5250萬元，會比現在4300萬元還多；新增回饋公所與村里占20%，約1350萬元。

    環保局補充，新增村里分布在冬山、蘇澳、五結與羅東等鄉鎮公所，將分別給予新增款項的46%、34%、12%、8%，直接撥給公所統籌分配；新修正自治條例經縣務會議審議通過將送縣議會審議。

    不過，新方案提出後，仍有部分村里與議員反對，有的要求回饋比例不能調降，有的認為回饋比例太低；縣環保局表示，會與議會與地方人士積極溝通，希望能達成共識創造雙贏。

    宜縣環保局新修正回饋方案，原回饋金可從4300萬元增至6600萬元，圖為宜縣焚化廠。（資料照）

    宜縣環保局新修正回饋方案，原回饋金可從4300萬元增至6600萬元，圖為宜縣焚化廠。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播