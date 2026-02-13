解決回饋金爭議！ 宜縣利澤焚化廠新修正回饋方案出爐

宜蘭縣利澤焚化廠因回饋金分配無法達成共識遭縣議會凍結，曾一度引起五結鄉民抗議。（資料照）

宜蘭縣利澤焚化廠因回饋金分配無法達成共識遭縣議會凍結，曾一度引起五結鄉民抗議。縣環保局新修正回饋方案，原回饋金可從4300萬元增至6600萬元，其中8成給現有回饋村里，2成給新增村里，希望兼顧地方訴求與期待共創雙贏，但地方仍有不滿聲音，縣環保局表示，會持續與議會及地方溝通。

宜蘭縣利澤焚化廠今年編列4300萬元回饋金，但多位議員要求擴大回饋村里，修正自治條例送議會審議通過才能動支。縣環保局提出以方圓5公里範圍作為回饋，回饋村里將由5個增至25個，引起現有村里不滿，要求回饋金額與比例不能調降。

利澤焚化廠位於五結鄉成興村，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例，目前的回饋比例，五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰的村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。

由於回饋金被凍結，引起五結地方人士不滿，上個月曾至焚化廠抗爭，要求解凍回饋金，且未來回饋的金額與比例都不能少，經溝通才化解封廠危機。宜蘭縣環保局新修正回饋方案，努力把回饋金的餅做大，原本縣府編列預算支應每噸回饋金200元，未來將調高至300元，經試算每年回饋金可增至6600萬元。

依環保局構想，未來將以焚化廠方圓5公里為回饋範圍，將會新增蘇澳鎮、冬山鄉與羅東鎮公所，以及20個村里為新回饋對象；至於回饋比例，現有的五結鄉與成興等5村里占80%，概算約5250萬元，會比現在4300萬元還多；新增回饋公所與村里占20%，約1350萬元。

環保局補充，新增村里分布在冬山、蘇澳、五結與羅東等鄉鎮公所，將分別給予新增款項的46%、34%、12%、8%，直接撥給公所統籌分配；新修正自治條例經縣務會議審議通過將送縣議會審議。

不過，新方案提出後，仍有部分村里與議員反對，有的要求回饋比例不能調降，有的認為回饋比例太低；縣環保局表示，會與議會與地方人士積極溝通，希望能達成共識創造雙贏。

