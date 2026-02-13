為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026中台灣燈會2/15登場 免費接駁、交通管制一次看

    2026/02/13 08:07 記者蘇金鳳／台中報導
    中台灣燈會將各展區將會出現嚕嚕米，預期春節人潮湧，交通提交通運輸計畫。（市府提供）

    中台灣燈會將各展區將會出現嚕嚕米，預期春節人潮湧，交通提交通運輸計畫。（市府提供）

    明天9天農曆春節假期開始，而台中市所舉辦的「2026中台灣燈會」後天（15日）登場，展至3月3日元宵節當天，燈會在水湳中央公園舉行，由於今天的中台灣燈會是小朋友相當喜歡的嚕嚕米，交通局預期燈會將吸引大量賞燈人潮，已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，燈會期間將於西屯區敦化路二段、僑大八街等會場周邊道路實施交通管制，假日期間將規劃2條免費接駁專車。

    為因應賞燈停車需求，交通局於燈會周邊共規劃13處停車場，包含經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26、創研21等地點，合計提供超過5600格汽車停車位及6200格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區，步行即可抵達會場。

    交通局長葉昭甫指出，民眾可先透過「2026中台灣燈會即時交通網」查詢即時車格，若周邊停車場已滿，建議改搭大眾運輸。燈會假日期間將規劃「市府線」及「松竹線」2條免費接駁專車，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，約每15至20分鐘一班，採坐滿即發車方式，提供彈性、便利的接駁服務。

    交通局指出，平日賞燈民眾可搭乘22條公車路線行經會場周邊，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等路線。

    交通局進一步表示，將於敦化路二段、啟航路、經貿二路、啟航一路、啟航東路及僑大八街等路段實施交通管制，禁止一般車輛通行；凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街及凱旋東路則規劃為臨時機車停車區，請用路人依現場標示停放。

    中台灣燈會的交通管制資訊。（市府提供）

    中台灣燈會的交通管制資訊。（市府提供）

