    首頁 > 生活

    小年夜前回暖高溫上看30度 除夕至初三迎風面轉濕涼

    2026/02/13 07:06 即時新聞／綜合報導
    今天（13日）台灣附近環境為偏東至東南風，北部及宜蘭氣溫持續回升，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    今天（13日）台灣附近環境為偏東至東南風，北部及宜蘭氣溫持續回升，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（13日）台灣附近環境為偏東至東南風，北部及宜蘭氣溫持續回升，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    今日氣溫方面，各地清晨仍偏涼，西半部及宜蘭預測低溫約11至16度，花、東17至18度；由於輻射冷卻影響，竹、苗及南投局部近山區平地或河谷仍有10度以下氣溫發生的機率，高山在夜間、清晨亦應留意氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。至於白天高溫在西半部預測可達26至28度，溫暖微熱，日夜溫差大，請適時增減衣物，東半部約23至25度。

    氣象署提到，今晚起金、馬及中部以北地區有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門、馬祖、清晨中南部地區及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週六、週日（小年夜）風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。高溫預測：西半部27~30度，東半部25~27度，澎湖24度，金門22~23度，馬祖18度。

    下週一（除夕）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下週二（初一）至 下週四（初三）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下週一、二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下週三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

    下週五（初四）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼；下週五至下下週日（初六）東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 29 15 ~ 27 19 ~ 27 17 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

