    首頁 > 生活

    海拔最低咖啡林2-2》生活即永續！退休夫妻打造農場推動食農教育

    2026/02/13 14:00 記者陳冠備／彰化專題報導
    「二七九順福天然農場」經營只靠著日復一日的農務習慣，拿下「永續行為認證」與「食農教育認證」，成為彰化縣第一家雙認證農場。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田中鎮的「279順福天然農場」，由公務員退休返鄉的陳耀南，與擔任芳療師的鄒碧鑾夫妻經營，兩人沒有大型設備、沒有企業資源，只靠著日復一日的農務習慣，拿下特色農業旅遊場域認證的「永續行為認證」與「食農教育認證」標章，成為彰化縣第一家取得雙認證的農場。

    陳耀南回憶，一切從20年前整理林地開始，兩人一邊種植、一邊摸索，逐步把農場打造為「零廢棄循環系統」，熟廚餘通通做堆肥，果皮與菜渣發酵成萬用酵素；樹枝落葉粉碎覆蓋回土，成為天然保水層，園區照明改裝太陽能，這些看似麻煩的事，別人覺得很難，卻都是他們每天在做的事。

    陳耀南說，他們把永續的理念變成教育，近五年來，順福農場成為社區、親子與校園戶外教室，從摸泥巴、採花草、做酵素，到認識季節蔬果、食材來源等，每一堂課都是落實永續的具體行動，「把知識傳出去，比賣多少商品更重要」。

    農場生態變豐富了！陳耀南表示，近日透過「世界公民科學」APP調查，這片不到0.6公頃的農地，棲息物種竟超過230種，是彰化平地農場生物多樣性第2名，包括貓頭鷹、水鹿都跑來棲息覓食，他認為，只要土地健康，生物就會自己找上門。

    陳耀南強調，如今兩人的孩子也投入加入農場經營，協助包裝、行銷與活動設計，讓農場從退休生活變成跨世代合作基地；他認為，台灣農地有限，與其追求大規模產量，不如走「小而美」的精緻農法，老農與青農也不必各自為政，最理想是「青銀共創」，彼此互補，有下一代加入，農場才能走向永續傳承。

    相關新聞請見︰

    海拔最低咖啡林2-1》退休夫妻濁水溪黑土種「紅寶石咖啡」奪獎

    二七九順福天然農場響應綠食宣言運動，秉持從產地到餐桌理念，以及減少耗材等環保概念。（記者陳冠備攝）

    農場已成為社區、親子與校園戶外教室，從採花草、到認識季節蔬果、食材來源，每一堂課都是落實永續的具體行動。（陳耀南提供）

    陳耀南夫婦認為，台灣農地有限，走「小而美」的精緻農法，讓老農與青農達到「青銀共創」，彼此互補農場才能走向永續傳承。（記者陳冠備攝）

