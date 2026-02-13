02/13 各報重點新聞一覽

「台美對等貿易協定」（ART）在台灣時間十三日清晨正式簽署。行政院長卓榮泰昨在院會表示，談判團隊一定「爭取最多、談到最好」。（資料照）

台美對等貿易協定今晨簽署 卓揆：一定「爭取最多、談到最好」

「台美對等貿易協定」（ART）在台灣時間今日（十三日）清晨正式簽署。行政院長卓榮泰昨在院會表示，談判團隊一定「爭取最多、談到最好」，政府已做好萬全準備，讓產業可能面對的衝擊「大事化小、小事化了」，請國人不要做不必要的揣測。

率團赴中接受招待 一審無罪 新北市青山里長 二審改判刑2年半

新北市土城區青山里長姚韋華涉夥同中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，邀里長、親友赴中國接受招待，被控意圖影響總統及立委選舉，姚韋華甚至向受邀親友及里長稱「這頓習近平請客」，一審新北地院判處兩人無罪，檢方提上訴；高等法院昨依違反反滲透法改判姚韋華兩年六月、簡安仕四年八月，各褫奪公權兩年。

8旬婦悶死癱瘓50年兒 賴總統特赦 林劉龍子免入監

總統賴清德昨依據憲法第四十條及赦免法第三條規定，批示同意特赦八十二歲婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府說，總統審酌法律要件與犯罪動機整體情狀後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

長照悲歌…悶死照顧逾50年癱兒 賴總統特赦殺子8旬母

八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，被判刑二年六月，包括承審法官等都建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行，這是賴總統上任以來首次特赦。賴總統表示，這是回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但隨著使用者變多，相關副作用也陸續浮上檯面，近期美國已出現使用瘦瘦針的集體訴訟，國內也有患者施打後出現嚴重嘔吐，甚至胃輕癱、胃癱瘓等案例。

藍綠立委 10人遭起訴

國會黑暗日，11位藍綠白立委12日同遭起訴，創下檢方偵辦國會衝突案單次起訴最多立委紀錄。民國113、114年間立院先後審議《立法院職權行使法》、《選罷法》修正草案、「反廢死、反戒嚴」公投案，藍綠立委爆發多起肢體衝突，共互控8案，台北地檢署昨偵結，依傷害、過失傷害、強制等罪起訴7藍、3綠等10位立委。此外，前白委林國成在反罷免集會活動，以三字經辱罵賴清德總統，也被依公然侮辱罪起訴。

台灣問題可作為中美關係切入點

美國《外交事務》期刊12日刊文指，美中關係已逼近「崩潰邊緣」，雙方若想避免邁向失控，可以從最具風險的「台灣問題」作為穩定雙邊關係的切入點。去年10月釜山「川習會」雙方曾釋出緩和訊號，4月美總統川普又即將訪中，可能是當前一個難得機會窗口。北京可重申和平意願，華府也可明確表示「不支持台灣獨立」。

新北市土城區青山里長姚韋華涉反滲透法，一審判無罪，二審改判有罪。（取自內政部官網）

總統賴清德批示同意特赦82歲老婦林劉龍子，免除發監執行。（資料照）

