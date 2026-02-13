舊春聯、紅包袋別亂丟！民俗專家教你正確處理法 集滿這物旺財運

民俗專家建議有生肖的紅包袋，即使過期也可留著裝錢放在財庫位。（記者蘇金鳳攝）

再過幾天就是農曆春節，家家戶戶都會在除夕貼新春聯，中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕表示，撕下的春聯不要直接丟在垃圾桶，可放一點「壽金」，在金爐桶化掉；此外，舊的、用過的紅包袋也是同樣方式化掉，但他建議可以拿未用過的舊生肖紅包袋，可放20或100元，放置在家中的財庫位，收集到12生肖，將可讓財運旺。

今年農曆春節的除夕是2月16日，當天家戶都會撕掉舊春聯，貼上新春聯，蔡滕表示但是舊春聯象徵著門神，而且春聯上文字都是正向，因此不要直接當一般垃圾丟到垃圾桶，要用金爐桶加上壽金燒掉。至於去年未用的春聯是否一起化掉？蔡滕表示，去年未用過的春聯，只要沒有髒掉，還是可以用的。

蔡滕並表示，民眾收到的紅包袋，若是用過或者未用的也是比照舊春聯一樣化掉，但他建議可以留1個或2個有生肖的紅包袋，內放20或100元，放置在家中財庫位，並且將12生肖收集滿，對財運很有幫助。

至於財庫在哪兒？蔡滕表示，每一個房間大門的斜對角就是財庫位，客廳的財庫是外財，房間則是裡財，此為固定的財庫位。

此外，還有流年的財庫位，今年是馬年，蔡滕表示，可在客廳的東南方放置一些明亮、貴氣的東西如水晶、玉及瑪瑙等；民眾可以指南針來測方位，若沒有指南針，現在手機也有。

蔡滕表示，除了趨吉還有避凶，由於今年煞位在南方，對應在北方，因此這兩方位不要放置機器、馬達等東西，會容易招小人、血光之災等。

過期但未用過的紅包袋可裝二十或一百元，收集成十二生肖放在財庫位，可有財運。（記者蘇金鳳攝）

