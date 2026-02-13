海拔最低咖啡林2-1》退休夫妻濁水溪黑土種「紅寶石咖啡」奪獎

陳耀南（左）與妻子鄒碧鑾（右）在海拔50公尺的田中農地種咖啡，是全台海拔最低的咖啡園。（記者陳冠備攝）

誰說咖啡一定得種在山坡地？彰化縣田中鎮就有一片全台海拔最低的咖啡園，海拔僅約50公尺，比嘉義農試所75公尺更低，而且不是咖啡熟悉的紅土環境，而是用濁水溪黑色土壤種植長成。「279順福農場」主人陳耀南、鄒碧鑾夫妻，憑著雙手和對土地的熱愛，硬是在平地闖出一條「咖啡不可能之路」。

65歲的陳耀南與身兼芳療師的妻子鄒碧鑾，約20年前返鄉整理上一代留下的林地，種下近千棵台灣土肉桂與上百棵阿拉比卡咖啡樹。初期，他們利用土肉桂價值，研發出純露、洗髮精等天然保養品，外銷歐美與日本，成為經濟來源，而咖啡樹因採收、曝曬、脫殼等工序繁複，漸漸荒廢。

請繼續往下閱讀...

真正改變發生在2年多前，熱愛喝咖啡的兩人，抱著「試試看」心態，將園區咖啡豆手採、風乾、烘焙，再與園區栽種的土肉桂跟刺蔥（俗稱鳥步踏）原料結合做成濾掛包，結果入口後的溫順甜感讓他們驚艷不已，不僅柔化咖啡酸苦，還帶出濃郁的暖辛香，獨特的口感頓時吸引不少老饕青睞，產品通通銷售一空。

意外契機變成第二人生，如今農場每年穩定產出約150磅咖啡生豆，全數加工成濾掛與風味系列，短短2年就入選「彰化百大商品優選」，並奪下交通部觀光署區域觀光圈「最佳永續銀獎」，從無心插柳到成為地方亮點，也替夫妻找到新的經濟支柱。

然而，要採收這些咖啡要完全靠手工！鄒碧鑾說，咖啡園位於2塊稻田後方，進出只能步行農田中間的田埂，因此採收時無法用機器，只能揹著竹簍、一顆一顆用手採，相當耗時，採收咖啡時，也要把握日出、夕陽時間，利用斜照的光線，找出樹梢上最紅的果實，外表要像紅寶石閃閃發亮一樣才能採收，所以才稱「紅寶石咖啡」。

陳耀南說，咖啡農場的土，是濁水溪的黑土，富含礦物質，有別一般咖啡園是紅土，黑土更有生命力，此外，咖啡多栽在土肉桂樹蔭下共生，落葉回補養分、改善保水。也形成平地咖啡獨特的風味。

「不是為了賺錢，而是希望這片土地活起來」，陳耀南說，十多年前因為愛喝咖啡才種咖啡，後來覺得採收麻煩而放棄，直到土肉桂咖啡獲獎，他才意識到「永續不是口號，要做出行動」，既然自己每天喝咖啡、又有土地可耕，乾脆把它做好，他們兩夫妻也找到新的生命方向。

相關新聞請見︰

海拔最低咖啡林2-2》生活即永續！退休夫妻打造農場推動食農教育

鄒碧鑾說，咖啡樹跟肉桂樹種在一起，採友善種植，完全靠手工摘採。（記者陳冠備攝）

鄒碧鑾說，採收咖啡時必須把握日出、夕陽時間，外表要像紅寶石閃閃發亮一樣才能採收，所以才稱「紅寶石咖啡」。（記者陳冠備攝）

279順福農場種有近百棵咖啡樹，而且是濁水溪黑色土壤種植長成，每年穩定生產，每到冬季結實纍纍。（記者陳冠備攝）

陳耀南夫婦愛喝咖啡，乾脆將園區咖啡豆與園區栽種的土肉桂跟刺蔥（鳥步踏）原料結合做成濾掛包，獨特的口感吸引不少老饕青睞，還獲選彰化百大商品推薦。（記者陳冠備攝）

陳耀南坦承，製作咖啡工序繁瑣，後來意識到「永續不是口號，要做出行動」，乾脆把它做好，也讓他們兩夫妻也找到新的生命方向。（記者陳冠備攝）

咖啡園位於兩塊稻田後方，機器無法進出，兩夫婦每天揹著竹簍，步行田埂進入採收。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法