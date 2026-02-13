高雄春節主打3水果 攜手連鎖通路全台熱銷

高雄春節主打3水果 攜手連鎖通路全台熱銷2026/02/13 00:25 記者陳文嬋／高雄報導
六龜蜜風鈴蓮霧推心型蓮霧禮盒，成為年節與情人間送禮新寵。（記者陳文嬋攝）
春節將至，高雄市農業局攜手全聯與家樂福，主打應景「團圓果」蜜棗、心型蓮霧禮盒及「番滾吧！」3種番茄，全台熱銷增加2成；家樂福連假首2日推出蜜棗試吃，可望帶動買氣再增溫。
高雄水果品質好受歡迎，正值蜜棗、蓮霧及番茄產季，尤其高雄蜜棗產量全國第一，更是國內比賽常勝軍，被譽為「台灣青蘋果」，農業局協助農民行銷，上架全聯與家樂福，產地直送全台門市。
農業局也與家樂福合作，將於2月14、15、27及28日，佈設「團圓果」主題專區，推出蜜棗試吃行銷，讓民眾親自品嘗蜜棗，享受清脆甜美滋味；兩大通路鮮果上架供貨至3月底產季結束。
此外，春節連假首日是情人節，農業局輔導六龜區合作社以蜜風鈴蓮霧，創意推出心型蓮霧禮盒，方便情人獻愛共享，成為年節與情人節送禮新寵。
農業局也輔導杉林、美濃與旗山區產銷班和合作社，推出「番滾吧！高雄履歷小番茄」，集結玉女、橙蜜香及金瑩番茄等3種熱門品種，每顆具備可溯源產銷履歷，讓消費者吃得安心。
農業局表示，透過精準的冷鏈物流與多元通路的媒合，高雄優質農產品已成功走出產地，透過兩大通路直送全台，走入民眾的日常，尤其春節還沒到，民眾搶購買氣旺，比平常增加2成，邀請民眾把握產季，以實際行動支持在地小農，共同品嚐高雄冬日甜美盛宴。
高雄蜜棗試吃受歡迎。（記者陳文嬋攝）
高雄履歷小番茄集結玉女、橙蜜香及金瑩番茄三種熱銷品種。（記者陳文嬋攝）
高雄蜜棗上架連鎖量販店。（記者陳文嬋攝）