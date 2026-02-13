高雄春節出遊高峰估初三、初四 高捷班距最短4分鐘

高雄捷運春節期間尖峰時段最短班距4分鐘。（記者王榮祥攝）

高雄捷運完成春節運輸與人力調度規劃，預估出遊高峰會在大年初三跟初四，這兩天的尖峰時段，高捷最短班距可達4分鐘、輕軌也將加密至8到10分鐘一班。

高捷統計，去年農曆初一到初五總運量為132萬5千餘人次，與前年同期135萬3千餘人次相近，其中大年初三達30萬9千餘人次最多；根據往年經驗，高雄民眾出遊高峰多在大年初三跟初四兩天。

高捷說明，已完成整體運輸與人力調度規劃，並將加派人員進駐各車站，同時加強旅客引導及人潮管制作業，確保疏運順暢與乘車安全。

營運班距方面，2月16日除夕當天，捷運班距將調整為約8至10分鐘一班，初三及初四當天上午10時至晚間9時，班距將加密至4到6分鐘一班，並將視現場人潮狀況機動增開列車，尖峰時段最短平均班距可達4分鐘，以提升整體運輸效能。

輕軌部分，去年初一至初五，運量各為9.3萬、9.1萬、9.4萬、8.9萬、8.3萬餘人次，累計達44.78萬人次，前年初一到初五則為9.6萬、8.9萬、9.1萬、8.5萬、7.3萬人次，累計43.47萬人次，運量最高的日子集中初一、初三。

高捷指出，輕軌今年除夕維持全日15分鐘班距，其餘春節假期每日11時至18時、加密至8至10分鐘一班，其它時段維持約10至15分鐘班距，並將依旅運需求彈性調整。

配合冬日遊樂園現場活動與人潮管制措施，C10光榮碼頭站春節假期間中午12時起暫不開放旅客上下車，請民眾留意站點公告，配合現場指引。

高雄輕軌農曆年間尖峰時段會加密到8至10分鐘一班。（記者王榮祥攝）

