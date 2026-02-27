影視協拍專題2-2》追劇也追星！新北影視朝聖之路帶動觀光

充滿異國風情的淡水紅毛城，是時代劇、歷史劇《斯卡羅》及《茶金》取景地。（記者賴筱桐攝）

記者賴筱桐／新北專題報導

隨著影音串流平台蓬勃發展，追劇已成民眾生活紓壓方式之一，近年影視結合觀光蔚為國內外潮流，新北市推出影視朝聖之路，包括金獎、青春山海線、都會和經典星光大道4條主題路徑，彙整知名影劇作品的拍攝場景，提供影迷按圖索驥，跟隨影視明星的腳步，探索新北市的山海風光與人文景觀。

新北協拍中心表示，「金獎星光大道」聚焦金馬獎、金鐘獎影劇，刻劃新北的城市風景與動人故事，包含「城跡市景線」與「濱海漫遊線」，例如板橋林本源園邸的亭台樓閣景致，讓人彷彿回到《商魂》描繪的1950年代；走入深坑國小，重溫《小曉》的電影片段，拍完照可順遊深坑老街，體驗在地人文風情；走在《周處除三害》中汐止觀光夜市取景的街道，感受男主角阮經天穿梭小吃攤販間，奮力奔逃的戲劇張力。

第2條「青春山海線星光大道」以北海岸人文古蹟與自然風景為主，例如《華燈初上》女演員林心如與劉品言通話的馬崗漁港，有傳統石頭厝和壯觀的海蝕平台；充滿異國風情的紅毛城，是時代劇、歷史劇《斯卡羅》及《茶金》取景地；臨海的麟山鼻木棧道重回電影《不能說的．秘密》男、女主角周杰倫、桂綸鎂騎自行車回家的浪漫場景。

此外，「經典星光大道」回顧台灣電影黃金時代，以經典老電影為核心，帶領遊客重溫《悲情城市》、《多桑》、《戀戀風塵》的九份老街，以及《無言的山丘》訴說金瓜石礦工故事，遊客可漫步黃金博物館、大華壺穴、猴硐貓村等地，感受山城美景。

另「都會星光大道」匯集板橋、新莊、三重都會區景點，探索繁華城市裡的影視足跡，例如板橋林本源園邸是《血觀音》中晚宴、畫展的取景地，《當男人戀愛時》男主角邱澤登場地點就在先嗇宮，空軍三重一村的眷村建築，為《國際橋牌社2》增添懷舊時代感。

