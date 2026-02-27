影視協拍專題2-1》新北10大熱門拍攝場景出爐 大都會公園最夯

新北協拍中心統計去年10大熱門拍攝場景，新北大都會公園排行第一。（記者賴筱桐攝）

記者賴筱桐／新北專題報導

新北市幅員遼闊，擁有山林、海洋、河岸等豐富自然景觀，也有人文薈萃的文化古蹟，成為一座天然的大型拍片場。「新北市協助影視拍攝與發展中心」（簡稱新北協拍中心）公布2025年10大熱門拍攝場景排行榜，其中新北大都會公園奪冠，其次是樂生療養院，板橋435藝文特區則位居第3名，民眾追劇之餘，也能飽覽城市風光。

根據新北協拍中心統計，10大熱門拍攝場景依序是新北大都會公園、樂生療養院、板橋435藝文特區、三重忠孝碼頭、新店陽光運動公園、滬尾砲台公園、坪林廉政研習中心／坪林弘道樓、多田榮吉故居、八里行政中心及碧潭風景區。

新北協拍中心指出，新北大都會公園佔地達424公頃，面積相當於16個大安森林公園，園區內包含「熊猴森樂園」、婚紗廣場、幸福水漾園區等設施，周邊還有辰光橋、重新市集、鴨鴨公園等景點，遼闊的草地及完善的兒童遊戲場域，成為廣告、短片、學生製作、慢跑或野餐場景首選，曾在此拍攝的劇組包括《逆局》、《未來媽媽》、《綜藝三國智》外景節目等。

此外，樂生療養院異軍突起，躍升熱門申借場景第2名。有劇組回饋說，難得可以找到具時代氛圍且可運用在早期醫療或社福院所劇情的場景，且現況保存良好；近期上映的作品是《那張照片裡的我們》。

板橋435藝文特區獨特的建築物與懷舊時代感氛圍，吸引《八尺門的辯護人》、《刻在你心底的名字》、《生生世世》劇組拍攝；電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在三重忠孝碼頭取景。

另外，坪林廉政研習中心有北部罕見的監獄場景，保留禁閉室、接見室、牢房等空間，適合拍攝刑偵、犯罪劇集，包括《化外之醫》、《如果我不曾見過太陽》都曾造訪取景。

新北市新聞局新聞行政科科長林雅智表示，新北協拍中心自2011年設立以來，已提供8139次協拍服務，透過專責人力，採單一窗口，提供影視劇組場景諮詢、場勘協助、公有場館借用及現場協拍等一站式服務。

林雅智說，協拍中心也積極開拓場景資源，符合不同創作需求，同時優化官網，更新場景圖輯，提供影視劇組場景空拍、720度全景影像等線上勘景服務，節省查找時間，希望藉由影視作品的無遠弗屆，行銷新北市之美。

板橋435藝文特區擁有巴洛克造型的建築物，吸引許多劇組取景。（記者賴筱桐攝）

板橋435藝文特區的禮堂成為許多劇組熱門取景地點。（記者賴筱桐攝）

樂生療養院有早期醫療或社福院所劇情所需的場景，現況保存良好。（圖由新北協拍中心提供）

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》曾在三重忠孝碼頭取景。圖為劇照。（圖由新北協拍中心提供）

坪林廉政研習中心擁有監獄相關場景，適合拍攝懸疑或刑偵劇集。（圖由新北協拍中心提供）

