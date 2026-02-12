府城普濟燈會點燈揭幕 逾1800花燈點亮台南夜空

府城普濟殿燈會今晚登場，吸引大批遊客及民眾觀賞。（南市府提供）

列名台灣十大燈會，每年都吸引大批遊客觀賞的府城普濟殿燈會，今年邁入第14屆。今晚在中西區普濟殿舉辦點燈儀式，在台南市長黃偉哲點燈後，超過1800顆由民眾親手彩繪的燈籠同時亮起，點亮府城夜空，十分壯觀，也正式揭開普濟燈會的序幕。

府城普濟燈會是台南每年春節期間的一大盛事，今年燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為主題，展現台南燈藝從在地出發、走向國際的成果，也是吸引國內外遊客前來台南旅遊的必遊行程，今年燈會期間將從1月12日展出至3月7日。

市長黃偉哲表示，普濟燈會長年深耕地方，今年更首度受邀參與國際米蘭設計週，讓更多人看見台南的文化創意，歡迎民眾春節期間走進燈區，感受城市的節慶氛圍。

本屆燈會展出逾1800顆民眾彩繪燈籠，從廟埕延伸至街巷，展現濃厚在地特色。隨著國際交流擴展，普濟燈會今年受邀參與米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，並透過花燈作品及體驗活動，讓國際觀眾認識台南燈藝文化。巡展將自台南普濟殿（2/12-3/7）起跑，接力至義大利米蘭Artemadia（4/21-4/26），最後於日本仙台AQUAIGNIS（7/24-8/23）展出。

今晚點燈開幕典禮同步舉行「2026台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽」頒獎，邀請台南友誼城市—日本宮城縣仙台市200件作品參與創作。現場另設「國際友誼獎」，並規劃「日本宮城・仙台ランタンエリア燈籠區」，延續與仙台藤塚地區AQUAIGNIS的合作，讓燈會成為雙方文化交流的平台。

府城普濟殿燈會展出逾1800顆民眾彩繪燈籠，從廟埕延伸至街巷，展現濃厚在地特色。（南市府提供）

府城普濟燈會舉辦點燈，同步舉行「2026台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽」頒獎。 （南市府提供）

