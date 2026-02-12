土城產業園區廠商包場《冠軍之路》 翔光工業捐10萬助家扶孩子

翔光工業董事長張志忠（中）捐贈新北家扶中心10萬元紅包。（圖由新北市土城區廠商協進會提供）

經濟部土城產業園區服務中心攜手新北市土城區廠商協進會，結合園區企業資源，今晚共同舉辦公益包場觀影活動，邀請40位新北市家扶中心親子觀賞《冠軍之路》紀錄片，翔光工業公司另捐贈10萬元給新北市家扶中心，支持家扶中心長期陪伴與照顧孩子們的努力。

「產業攜手家扶 邁向冠軍之路」公益包場觀影活動今晚在土城秀泰影城登場，包括立委蘇巧慧、經濟部土城產業園區服務中心代理主任林峯生、新北市土城區廠商協進會理事長張志忠、總幹事李德娟、奇鈺精密總經理許自界，以及新北市家扶中心簡意珊資深社工師等來賓出席，以實際行動傳遞關懷與鼓勵。

翔光工業為新北市土城區廠商協進會理事長張志忠旗下公司，蘇巧慧表示，翔光工業慷慨捐贈10萬元給家扶中心，真是家扶在春節前收到的最暖紅包，也代表土城產業園區的愛心，她感謝園區透過產業與公益的結合，將企業力量轉化為社會支持，為兒少帶來更多正向鼓勵與希望。

蘇巧慧也說，《冠軍之路》是台灣棒球的奮鬥故事，可以激勵每個在逆境中拚搏的朋友，就像電影情節一樣，「在到達成功之前，我們要先全力以赴，努力不懈，才有機會收穫勝利的果實」。

張志忠指出，除自己所屬的企業，未來也將持續串聯土城產業園區企業投入公益行動，凝聚產業界愛心，傳遞溫暖與希望，陪伴在地家庭成長，扶持孩子們邁向屬於自己的冠軍之路。

經濟部土城產業園區服務中心攜手新北市土城區廠商協進會，邀新北市家扶中心親子觀賞《冠軍之路》紀錄片。（圖由新北市土城區廠商協進會提供）

左起依序為土城產業園區服務中心組長許倩婷、土城廠協會總幹事李德娟、奇鈺精密總經理許自界、翔光工業董事長張志忠、立委蘇巧慧、新北家扶中心資深社工師簡意珊，一起揮棒喊「土城產業園區一起GO」。（圖由新北市土城區廠商協進會提供）

