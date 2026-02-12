為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中和員山公園滑草坡整修好了 新春一馬當先玩一波

    2026/02/12 22:06 記者黃政嘉／新北報導
    中和員山公園滑草坡的人工草皮整修好了，開放使用。（中和區公所提供）

    中和員山公園滑草坡的人工草皮整修好了，開放使用。（中和區公所提供）

    中和員山公園兒童遊戲場是新北市第1處全功能型兒童遊戲場，公園滑草坡人工草皮使用多出，出現磨損、破舊、位移等問題，中和區公所去年度以整體改善、減少後續維護成本修繕，滑草坡整體鋪面改善已竣工，正式開放使用。

    中和區公所說明，此案經費耗資571萬元、工期半年，移除並更新包括滑草坡草坪面積計250平方公尺、周邊遊戲場地人工草坪修繕面積達500平方公尺、整修滑草坡損壞平台及防撞墊、滑草坡底增加PU與增加玩沙平台周邊人工草皮。

    中和區公所指出，員山公園遊戲場於2018年開放之初，連續假日使用人數最高達每天7000人次，使用至前年度時已歷時6年，滑草坡的人工草皮嚴重磨損、破舊、位移，急需修繕整補，若僅局部補強，將造成修補後的地墊如補丁般無法平順，草坪高低不平，使用者易遇顛簸及承受跌倒風險，故以整體改善、減少地墊面積、減少後續維護成本作修繕計畫的規劃核心。

    中和區公所說，經市府團隊及地方議員協助爭取經費，去年度將此案提報為競爭型預算執行，去年提報預算計畫、招標，去年9月開始施工，今年1月底順利竣工。

    中和區公所耗資571萬元改善員山公園滑草坡。（中和區公所提供）

    中和區公所耗資571萬元改善員山公園滑草坡。（中和區公所提供）

