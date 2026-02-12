金門春節倒垃圾注意 2/14情人節、初一到初三停收

金門縣環保局公布各鄉鎮春節期間垃圾清運時間。（金門縣政府提供）

金門縣環保局今天公布各鄉鎮春節垃圾清運時間，並提醒要在農曆春節前大掃除的家庭，2月14日（西洋情人節）5鄉鎮統一停收垃圾，15日（小年夜）、16日（除夕）上、下午都有清運垃圾。

此外，2月17日至21日（初一至初五）中除20日（初四）5鄉鎮在上午清運垃圾，其餘都停收垃圾；22日（初六）只有金城鎮上午、下午都有清運垃圾，其他鄉鎮只有上午清運垃圾。

請繼續往下閱讀...

環保局說，春節暫停垃圾收運期間，請務必將垃圾妥善打包並分類，不可亂丟或放置戶外，若發現違規者造成環境污染，依廢棄物清理法可處1200元至6000元的罰款。

環保局說，民眾若有大型家具或家電需要協助載運，可與當地清潔隊聯絡，安排適當時段前往清運，切勿將垃圾棄置戶外，共同維護金門環境整潔，實現友善金門、整潔金門願景。

環保局指出，各鄉鎮公所聯絡電話：金城鎮（082）325057、金湖鎮（082）332528、金沙鎮（082）352150、金寧鄉（082）320715、烈嶼鄉（082）364508。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法