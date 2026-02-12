為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節增添藝文氣息 學甲詩人書法家作品展開展

    2026/02/12 21:07 記者楊金城／台南報導
    台南學甲詩人書法家作品展開展。（公所提供）

    台南學甲詩人書法家作品展開展。（公所提供）

    春節期間除了歡喜氣氛，台南學甲區公所為提供民眾藝文氛圍，學甲藝文展示館舉辦學甲詩人書法家作品展今天（12日）起到22日展出，除夕休館。學甲藝文推進會精選學甲10位詩人參賽得獎詩詞，邀請6位書法家揮毫書寫，歡迎春節期間來觀展。

    學甲區長張明寶說，學甲孕育出眾多兼具詩、書、畫等多元才藝的藝術人才，在學甲公所與學甲藝文推進會、學甲謎社耕耘下，每年固定舉辦各式藝文展覽、寫春聯送春聯及元宵節猜燈謎等文化活動，深受民眾喜愛，形成全台獨具特色的文化風貌。這次在年假展出的學甲詩人書法家作品展，期待返鄉民眾及遊客欣賞，認識學甲豐厚的藝文能量，傳承地方文化精神，也為新春佳節增添濃濃的文化氣息。

    學甲區藝文推進會理事長吳進來說，為推廣地方文化藝術、展現學甲地區深厚的人文底蘊，本次展覽搜集莊秋情、李賜端、賴長宗、劉啓亮、陳文賢、王丹紅、洪阿寶、蔡秀雲、李錦雀、姜金自等10位本區詩人參賽得獎作品，並邀請陳建男、李益錱、陳進發、林忠佐、吳振隆、王美淇等6位書法名家書寫詩詞，聯袂展出精彩作品。

    學甲詩人書法家作品展展出10位詩人的作品。（公所提供）

    學甲詩人書法家作品展展出10位詩人的作品。（公所提供）

    學甲詩人書法家作品展展出6位書法家書寫10位詩人的作品。（公所提供）

    學甲詩人書法家作品展展出6位書法家書寫10位詩人的作品。（公所提供）

