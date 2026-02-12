高雄兩家日料與台菜餐廳 入選2月台灣米其林指南

「鮨己越」是無菜單的壽司名店。（圖擷自台灣米其林指南）

2月新入選台灣米其林指南的餐廳，今天（12日）公布榜單，共有5家入選，其中高雄有2家入選，分別是日料的「鮨己越」、台菜的「田山餐館」，2家餐廳在高雄都頗富盛名。

位於鳳山區文龍路的「鮨己越」，是無菜單的壽司名店，經常一開放線上訂位就秒殺；美食部落客「捲捲和土豆拿鐵」認為，對於熱愛日料、追求鮮味層次的人來說，這是一間絕對不能錯過的高端日式美食體驗餐廳。

米其林評審指出，「鮨己越」餐室以檜木牆面搭配日式花器，客人可在吧檯座位近距離欣賞日本主廚的烹調過程。這裡的食材從日本進口，鮮度與品質俱佳，採無菜單料理呈現，菜色每月更換。前菜多為熟食，壽司以酸度明亮的醋飯，襯托出海鮮的鮮味，最後由玉子燒和台灣紅韻紅茶作結，帶來圓滿的用餐體驗。

另一家入榜的「田山餐館」，位於新興區洛陽街，餐廳開立超過40年，提供家常台菜，包括市面上較少見的烏魚腱、魚膘，以及古早味的豆簽湯、芋丸。

米其林評審認為，該餐廳招牌烏骨雞湯用砂鍋盛載，加入中藥材和米酒熬煮至少4小時，湯水帶有膠質與香醇的藥材風味，也可加點雞佛、鮑魚等配料。

2月新入選米其林指南的餐廳，除了高雄2家，另3家為台北的Fon-Cé，及新北的肉骨潘、開心果園。

「田山餐館」招牌的烏骨雞湯。（圖擷自台灣米其林指南）

