為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄兩家日料與台菜餐廳 入選2月台灣米其林指南

    2026/02/12 21:11 記者葛祐豪／高雄報導
    「鮨己越」是無菜單的壽司名店。（圖擷自台灣米其林指南）

    「鮨己越」是無菜單的壽司名店。（圖擷自台灣米其林指南）

    2月新入選台灣米其林指南的餐廳，今天（12日）公布榜單，共有5家入選，其中高雄有2家入選，分別是日料的「鮨己越」、台菜的「田山餐館」，2家餐廳在高雄都頗富盛名。

    位於鳳山區文龍路的「鮨己越」，是無菜單的壽司名店，經常一開放線上訂位就秒殺；美食部落客「捲捲和土豆拿鐵」認為，對於熱愛日料、追求鮮味層次的人來說，這是一間絕對不能錯過的高端日式美食體驗餐廳。

    米其林評審指出，「鮨己越」餐室以檜木牆面搭配日式花器，客人可在吧檯座位近距離欣賞日本主廚的烹調過程。這裡的食材從日本進口，鮮度與品質俱佳，採無菜單料理呈現，菜色每月更換。前菜多為熟食，壽司以酸度明亮的醋飯，襯托出海鮮的鮮味，最後由玉子燒和台灣紅韻紅茶作結，帶來圓滿的用餐體驗。

    另一家入榜的「田山餐館」，位於新興區洛陽街，餐廳開立超過40年，提供家常台菜，包括市面上較少見的烏魚腱、魚膘，以及古早味的豆簽湯、芋丸。

    米其林評審認為，該餐廳招牌烏骨雞湯用砂鍋盛載，加入中藥材和米酒熬煮至少4小時，湯水帶有膠質與香醇的藥材風味，也可加點雞佛、鮑魚等配料。

    2月新入選米其林指南的餐廳，除了高雄2家，另3家為台北的Fon-Cé，及新北的肉骨潘、開心果園。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「田山餐館」招牌的烏骨雞湯。（圖擷自台灣米其林指南）

    「田山餐館」招牌的烏骨雞湯。（圖擷自台灣米其林指南）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播