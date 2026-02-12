為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週五好天氣！高溫飆28度 西半部日夜溫差大

    2026/02/12 21:02 即時新聞／綜合報導
    週五僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    週五多雲到晴、氣溫持續回升，白天高溫可達28度，入夜後低溫下探11度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。

    中央氣象署預報，週五僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    溫度方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地清晨夜晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；預測低溫在西半部及東北部普遍是11至16度，花、東約17至18度；由於輻射冷卻影響，明晨在竹、苗及南投局部近山區平地或河谷，仍有10度以下氣溫發生的機率，至於高溫在西半部預測可達26至28度，溫暖微熱，請適時增減衣物。

    氣象署提醒，由於風力偏強，彰化、雲林、台南、恆春半島局部沿海地區及澎湖，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五至週末空氣較乾，天氣大致穩定，西半部為晴到多雲天氣，很適合做年前的大掃除準備。值得注意的是夜晚清晨，西半部及外島地區可能有局部低雲或霧發生的機會，返鄉南來北往的朋友要注意行車交通安全。

    紫外線指數方面，全台皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週五東北季風減弱，環境風場為偏東風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，週五西半部日夜溫差大，低溫普遍是11至16度，高溫預測可達26至28度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五全台皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

