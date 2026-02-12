為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    7億三角湧大橋髒污掉漆 新北養工處：4/30前完成清洗塗裝

    2026/02/12 20:13 記者黃政嘉／新北報導
    白色橋身的三角湧大橋，近年髒污不堪，民眾批評未妥善維護。（吳昇翰辦公室提供）

    白色橋身的三角湧大橋，近年髒污不堪，民眾批評未妥善維護。（吳昇翰辦公室提供）

    位於新北市三峽區的三角湧大橋耗資逾7億元新建，2015年底完工通車，近日有民眾批評，大橋未妥善維護，不僅附近髒亂不堪，橋體本身也佈滿髒污、護欄脫漆，嚴重影響當地景觀，民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰籲市府定期巡視橋梁外觀狀況，維護市貌。

    新北市養護工程處今回應，將儘速安排全橋外觀清洗作業，護欄及橋名碑脫漆也將重新塗裝，預計今年4月30日前完成。

    養工處表示，有關三角湧大橋橋體外觀髒污及部分護欄與橋名碑漆面脫落1案，養工處將儘速安排全橋外觀清洗作業，以改善因污垢及灰塵堆積所致髒污並提升整體景觀；護欄及橋名碑脫漆部分，將一併辦理除鏽及重新塗裝，以恢復設施外觀品質，待全橋外觀清洗作業完成，將視橋梁設施狀況及維護需求，評估辦理局部或全橋防蝕塗裝作業，以提升耐久性及維護效益。

    在地居民反映，三角湧大橋通車後未妥善維護，素雅的白色橋身鋪上厚厚一層髒污，橋體護欄的白漆也脫落無人管理，一旁的「三角湧大橋」、「新北市政府」石雕字樣也脫漆，整體環境髒亂又難看，批評市府未盡責管理，帶頭破壞市容。

    吳昇翰說，三角湧大橋設計為白色橋身，市府應當負起經常清潔維護的責任，不該放任造價達7.65億元的大橋自生自滅，應立即進場維護三角湧大橋的容貌與周邊環境，恢復當地美麗市容。

    三角湧大橋的護欄皆已脫漆。（吳昇翰辦公室提供）

    三角湧大橋的護欄皆已脫漆。（吳昇翰辦公室提供）

    三角湧大橋、新北市政府石雕字樣也發生脫漆情形。（吳昇翰辦公室提供）

    三角湧大橋、新北市政府石雕字樣也發生脫漆情形。（吳昇翰辦公室提供）

