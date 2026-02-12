中興大學與衛福部醫福會簽約 加強醫療與教育、研究連結

中興大學與衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會簽訂合作協議書。（中興大學提供）

中興大學與衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（衛福部醫福會）今天簽訂合作協議書，未來將跨機構合作推動醫療、教育與學術研究深度合作，整合醫療體系的臨床實務經驗與大學研究能量，共同提升醫療服務品質與研究發展效益，為國內醫療體系發展、專業人才培育及提升社會福祉注入永續動能。

衛福部醫福會所屬醫院包括苗栗醫院、豐原醫院、台中醫院、彰化醫院、南投醫院及草屯療養院，長期肩負臨床醫療服務、公共衛生及醫事人員培育等重要任務，中興大學2022年新設學士後醫學系及醫學院，整合既有生命科學、農業生技、資訊與工程等跨域優勢，培育兼具臨床能力與研究潛力之醫學與健康專業人才，雙方今在衛福部政務次長林靜儀見證下簽約。

請繼續往下閱讀...

林靜儀指出，中興大學結合優質師資與醫療體系及跨域研究能量，是推動醫療教育的重要夥伴，期盼透過此次合作，讓學生及早理解公益使命，並與部立醫院體系長期攜手服務社會。

興大校長詹富智說，中興大學推動人類、動物與環境健康，是目前國內唯二具備「健康一體」3大領域研究能量的綜合性大學，與衛福部醫福會及中部6所部立醫院攜手合作，深化醫療教育與臨床研究的連結，未來透過跨域研究能量與臨床資源整合，期能培育更多兼具專業能力與公益精神的醫療人才，回饋中部地區與國家醫療體系。

興大指出，未來合作事項涵蓋多元面向，包括教師之兼任或合聘，促進學術與臨床專業交流；醫事人員培育，並提供醫療機構臨床實習機會及專業技術訓練場所；推動學術研究與研究資源共享；共同舉辦各類研習及訓練活動；以及發展臨床應用與產業合作計畫，促進研究成果落實等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法