    生活

    中捷綠線延伸彰化原則通過 鹿港輕軌路線同步大調整

    2026/02/12 19:24 記者劉曉欣／彰化報導
    中捷綠線彰化延伸段向前一大步，彰化鹿港輕軌路廊也跟著調整。（彰化縣政府提供）

    中捷綠線彰化延伸段向前一大步，彰化鹿港輕軌路廊也跟著調整。（彰化縣政府提供）

    台中捷運綠線延伸彰化綜合規劃已原則通過，預計3月提報中央審議，全力爭取行政院核定，連帶彰化鹿港輕軌路線也跟著變了。

    縣府交通處表示，彰化鹿港輕軌線計畫案目前在可行性研究階段，去年修正案已報交通部審查，修正版以G22為轉乘起點，全線採取高架化，往彰化市方向主要是通往彰南路，配合彰化市東區擴大都市計畫案；往鹿港方向則與鐵路高架化的中央站共構。修正路線必須經交通部審查通過，才會進入可行性研究。

    原本鹿港輕軌路線有2個方案，方案1走外環路線，從打鐵厝農場北拐到麻剪溝，再沿著鹿和路到市區中正路；方案2則是從打鐵厝農場南拐到縣道彰鹿路，再進入中正路；終點站為鹿港轉運站採共構方式興建。而縣府最新修正路線，因配合鐵路高架化新增的中央站共構，與原先版本有很大不同。

    中捷綠線延伸彰化案全長為4.458公里，捷運軌道與車站將採全線高架，完工後可從彰化搭乘中捷到台中高鐵站，也可以直達大坑風景區，在彰化市部分共有4站，分別為G20站為金馬東路與彰興路交叉口、G21站為金馬東路與中山路口、G22站為中山路與台化街交叉口，G23為台化廠區內，也是中捷綠線終點，未來將與彰化市鐵路高架化的金馬車站採取平行轉乘。其中G22可轉乘鹿港線、G23銜接台鐵與和美線。

