    首頁 > 生活

    鳳山高中校慶徵10名「女接待」挨批封建 校方：思慮不周已修正

    2026/02/12 19:15 記者陳文嬋／高雄報導
    國立鳳山高中招募校慶10位女學生接待傑出校友及1位學生男女不拘舉牌提醒校友致詞時間，不料引發性平爭議。（取自鳳山高中官網）

    國立鳳山高中招募校慶10位女學生接待傑出校友及1位學生男女不拘舉牌提醒校友致詞時間，不料引發性平爭議。（取自鳳山高中官網）

    國立鳳山高中招募校慶10位女學生接待傑出校友及1位學生男女不拘舉牌提醒校友致詞時間，不料引發性平爭議，校方今表示，PO文思慮不周之處，虛心深切檢討改進，但回覆學生過程未限制性別，有2位男同學想報名接待，學校也歡迎、未限制性別，昨獲悉外界反應，已立即修正招募條件。

    鳳山高中學務處在學生群組PO文招募校慶10位女學生一對一接待傑出校友，帶他們逛逛校園，聊聊學校人事物，以及1位學生男女不拘舉牌，提醒校友致詞時間30秒；有學生在群組發問接待有開放男生嗎？校方回覆「好喔！其實也可以哦！」校方強調有意願很重要，並未限制一定是女生。

    不料仍引發性平爭議，有網友PO文批評校方「接待傑出校友阿北們限女性，還要一對一聊天逛校園，到底什麼封建時代習俗」，引來立委黃捷、議員陳慧文介入了解。

    鳳山高中昨晚緊急修正招募條件，將募集10位女學生一對一接待今年10位傑出校友，帶他們逛逛校園，聊聊學校人事物，改為10位同學擔任一對一接待志工，工作內容為引導校友依學校規劃路線陪同簡介校園環境。

    校方今表示，原招募訊息為昨日在LINE群組訊息，接獲外界反映已立即在昨天修正公告，誠摯邀請10位同學擔任一對一接待志工，條件需求為樂於與人交流、態度親切有禮、具責任感。

    校方指出，這次學校招募禮賓大使思慮不周之處，校方虛心深切檢討改進，更感謝外界給予的建言，也請大家持續給予鼓勵，讓有意願及具備能力的學生，均有機會擔任校園親善大使，共同完備校慶引導及籌備事宜。

    鳳山高中學務處在學生群組PO文招募校慶10位女學生一對一接待傑出校友，以及1位學生男女不拘舉牌提醒校友致詞。（校方提供）

    鳳山高中學務處在學生群組PO文招募校慶10位女學生一對一接待傑出校友，以及1位學生男女不拘舉牌提醒校友致詞。（校方提供）

    有學生在群組發問接待有開放男生嗎？校方回覆「好喔！其實也可以哦！」強調並未限制女生。（校方提供）

    有學生在群組發問接待有開放男生嗎？校方回覆「好喔！其實也可以哦！」強調並未限制女生。（校方提供）

    校方已修正校慶接待招募條件。（校方提供）

    校方已修正校慶接待招募條件。（校方提供）

