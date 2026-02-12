為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    送百份愛心年菜 中榮院長與103歲人瑞榮民圍爐

    2026/02/12 19:09 記者蔡淑媛／台中報導
    傅雲慶訪視榮民尹爺爺一起圍爐吃年菜。（中榮提供）

    傅雲慶訪視榮民尹爺爺一起圍爐吃年菜。（中榮提供）

    歲末年終，台中榮總與惠康社會福利基金會、榮民服務處會與福華飯店，準備100份愛心五星級年菜，提供社區弱勢榮民享用，中榮院長傅雲慶和榮服處長王怡文今天到烏日區訪視103歲人瑞歲榮民尹「石玄」吉，一起圍爐享用由福華飯店主廚準備的精緻年菜。

    尹爺爺是單身榮民，長年茹素，平日由同住的榮遺眷蔣阿姨（76歲）照顧，除了雙腿較無力，步行較慢，近年由中榮皮膚科、眼科及高齡醫學科門診追蹤、照顧健康，身體算是硬朗，平日也有長照服務協助家務、送餐服務。

    傅雲慶今天特別與尹爺爺提前圍爐，並事先探問需求，準備2件羽毛外套，讓尹爺與蔣阿姨一起換新裝過新年，也準備保暖內衣、尿布等生活物品，讓溫暖過冬。

    傅雲慶表示，中榮提供榮民眷完整醫療照顧服務，並積極回饋社會，照顧許多年長榮民眷，因行動不便或家人不在身邊，無法與親友團圓圍爐，特別提供贈送年菜到宅服務，邁入第11年，他也將象徵團圓的年菜送到長輩家中一起圍爐。

    王怡文也特別感謝中榮、惠康基金會及台中福華大飯店合力協助，在農曆春節前夕一起照顧榮民。

    中榮院長傅雲慶和榮服處長王怡文訪視榮民尹爺爺，一起開心圍爐吃年菜。（中榮提供）

    中榮院長傅雲慶和榮服處長王怡文訪視榮民尹爺爺，一起開心圍爐吃年菜。（中榮提供）

