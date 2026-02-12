為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖縣消防局傳喜訊 馬公分隊隊員鐘耀萱情定王昱云

    2026/02/12 18:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    新人們在雲梯車上，留下一生甜美回憶。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣消防局馬公分隊隊員鐘耀萱與王昱云小姐，今（12）日完成結婚登記，兩人特別返回馬公分隊，與弟兄一同分享這份甜蜜與喜悅；局長許文光特別致贈象徵「愛情釀的酒」之美酒禮盒，祝福兩人感情如美酒般歷久彌新、愈陳愈香，攜手相伴、長長久久。

    2017年鐘耀萱在澎湖縣消防局馬公分隊，擔服替代役1年，退役後2020年考取消防4等特考，踏上成為專職消防員的道路，結訓分發選擇回到最熟悉的澎湖馬公分隊服務，至今已5年有餘，工作上盡忠職守、表現優異，是分隊中可靠的好夥伴。

    王昱云則為澎湖女兒，家住西衛，就在澎湖縣消防局後方，擁有護理師證照，目前在澎湖縣衛生局長照科服務。兩人係透過分隊弟兄的老婆牽線下相識，相知相惜，加上近水樓台先得月，終於修得正果，攜手共築幸福家庭。

    許文光表示，「消防是一輩子的使命」，鐘耀萱從替代役到正式消防員，從學習者到守護者，這不是巧合，是選擇，與新娘子一位守護城市安全，一位守護長者健康，不同崗位，相同初心。

    馬公消防分隊隊員鐘耀萱情定王昱云，與隊員們分享喜訊。（澎湖縣政府消防局提供）

