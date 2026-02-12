澎湖馬公北辰市場春節點燈祈福 全新識別LOGO亮相

馬公市北辰市場新標誌亮相，象徵城市溫度起點。（馬公市公所提供）

澎湖馬公市公所迎接農曆春節，今（12）日在北辰市場舉辦「春節點燈祈福」活動，現場張燈結綵、紅燈籠高掛，搭配繽紛燈飾與應景布置，營造濃厚年節氛圍。

馬公市長黃健忠率領主管團隊出席，馬公市代會主席歐銀花、代表薛淑娟、吳武宗及菜園里長暨社區發展協會理事長聯誼會會長黃文隆等人到場共襄盛舉，與市民一同點亮春節暖意。

黃健忠現場發送印有馬年圖騰的紅包袋，向前來市場採買民眾拜年。他說，北辰市場是馬公市重要的民生與經濟節點，每逢年節更是家家戶戶採辦年貨、交流感情的重要場域。市政團隊近年積極推動「北辰公有零售市場環境品質提升計畫」，除爭取經濟部補助1500萬元外，市公所自籌700萬元辦理多項工程，目前已完成廁所空調設置、肉品區風扇與水冷扇安裝、市場入口（4個電梯口）天花板拆除重製、2樓百葉窗汰換、通道照明改善等施作，整體空間煥然一新。

現場同步呈現已完成整建的市場新門面與全新形象識別LOGO，為傳統市場注入嶄新面貌。該標誌由國立基隆商工退休主任許光晴設計，設計理念以「人」字形反覆對稱構成「北」字，象徵購物人潮匯聚四方、財源廣進，圖中隱含「北辰星」意象，呼應市場名稱。色彩配置則以紅色代表肉品、藍色代表水產、橙色代表水果、綠色代表蔬菜，呈現市場物產多元、供應豐盈，傳達健康、親民、活力兼具的現代公共市場印象。

馬公北辰市場春節點燈，現場充滿喜慶氣氛。（馬公市公所提供）

