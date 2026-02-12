原博館籌備處主任交接 曾智勇盼穩步推動籌建工作

原博館籌備處新任主任謝美蘭宣誓就職。（原博會提供）

國立原住民族博物館籌備處今舉行主任交接典禮，主持典禮的行政院原民會主委曾智勇表示，希望新任主任承接既有成果，穩步推動博物館籌建各項工作。

原博館籌備處今舉行主任交接典禮，在原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 監交下，完成卸任代理主任陳坤昇、新任主任謝美蘭 Zepulj Sudaljamaw職務交接，象徵籌備處館務推動邁入承先啟後的新階段。

曾智勇致詞指出，原博館是國家重要文化建設，其核心精神在於以原住民族為主體，由原住民族自身觀點出發，向社會與世界敘說歷史與文化；籌備處肩負關鍵任務，期勉新任主任承接既有成果，持續深化館務規劃，穩步推動博物館籌建各項工作。

籌備處說明，自成立以來、相關籌建工作在卸任代理主任陳坤昇任內逐步推進，包含組織建置、制度規劃及對外交流等重要事項，為博物館後續發展奠定良好基礎，使館務得以順利銜接與延續。

謝美蘭表示，未來將秉持「傳承使命、接續願景」之精神，延續以原住民族為主體的核心理念，整合既有資源與專業能量，持續推動博物館於典藏、策展、研究及公共服務等面向之整體規劃，讓國立原住民族博物館成為兼具文化深度與公共價值的重要場域。

