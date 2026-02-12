為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    郭台銘豪撒3億！鴻海運動會一夜誕生10名千萬富翁 員工嗨到手抖

    2026/02/12 19:05 即時新聞／綜合報導
    郭台銘自掏腰包3億元來抽獎，最大獎為創辦人特別獎，一包獎金高達1000萬元新台幣。（擷取自taiwanmemess/Threads）

    郭台銘自掏腰包3億元來抽獎，最大獎為創辦人特別獎，一包獎金高達1000萬元新台幣。（擷取自taiwanmemess/Threads）

    鴻海（2317）今（12日）在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」活動，鴻海創辦人郭台銘今年更是自掏腰包3億元來抽獎，最大獎為創辦人特別獎，一包獎金高達1000萬元新台幣，名額共10名，一個晚上直接誕生10名千萬富翁，讓人看了十分欣羨。

    粉專「台灣迷因」在Threads發文分享，郭台銘人今天沒有親自到活動現場，但親自加碼3億元抽獎，最大獎是1000萬元新台幣的「創辦人特別獎」，名額共10名；以及20萬新台幣的「20萬元現金獎」，名額共1000名。原地誕生10名千萬富翁，還有中獎者激動到直發抖，高喊「這輩子沒看過這麼多現金！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「那10個中1000萬的人，還會再繼續為公司打拚嗎？」、「有什麼了不起我們公司也有兩億啊，失憶跟回憶」、「爸爸就是大方」、「如果我中一千萬會想辭職欸，沒生小孩也夠了」、「貧窮限制了我的想像」、「郭董好像光今年身價就多400億，所以真的很佛心」、「要怎麼樣讓我老闆不經意的看到這篇」、「別人的尾牙都不會讓我失望」、「這種事情永遠不會發生在我身上」。

