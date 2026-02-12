豪雨神盾！南市撥2200萬助70校設防水閘門 趕汛期前超前部署

南市新進國小強化校園防汛第一道防線。（南市教育局提供）

近年極端氣候越來越明顯，短時間強降雨幾乎成了常態，校園淹水風險也跟著提高。台南市府在2024年凱米颱風過後，全面檢視各校防水閘門設置情況，盤點哪些學校需要新裝、哪些需要汰換，並把校園防汛納入整體防災規劃。今（115）年度已編列2200萬元，預計協助70所學校完成相關工程，希望趕在汛期前全部到位，提前做好準備。

市長黃偉哲說，校園是孩子每天學習與活動的重要場域，防災工作一定要超前部署。這次補助學校裝設防水閘門，就是把「事前防災、降低災損」落實在行動上，優先守住最容易進水的出入口、地下空間和設備間，豪雨來時才能把災損降到最低，讓師生安心上課。

教育局長鄭新輝也提到，盤點時除了看地勢高低，還會參考歷年淹水紀錄與校園實際使用狀況。防水閘門就像第一道防線，短時間暴雨來襲時能立刻擋水，減少教室、走廊與電力設備受損，也能縮短清理與復原時間，讓學校更快恢復正常運作。

這波補助不只新設，也包含舊閘門更新與加強固定方式，提升密合度與耐用度。設置位置會依各校動線調整，例如校門、側門、低窪通道、地下室入口或機電設備間等容易積水處，都會優先處理，並選用能快速組裝、方便收納的款式，讓第一線人員在最短時間完成部署。

像錦湖國小校長林銘山就分享，學校地勢偏低，以前只要短時強降雨，校門口和周邊動線常常積水，自從裝了防水閘門後，只要豪雨預報一出，就能提前封堵關鍵點位，大幅減少雨水倒灌，對校園安全和教學秩序幫助很大。

教育局強調，防水閘門只是防汛工作的一部分，接下來還會持續搭配排水改善、清淤、防水修繕與防災演練，同時要求學校平時做好巡檢與保養，確保設備關鍵時刻能正常運作目標，讓每次豪雨來之前，校園都已經準備好，把風險降到最低。

台南編列2200萬元強化校園防汛設施，趕在汛期前全面到位。（南市教育局提供）

月津國小校舍裝設防水閘門，以備抵禦豪雨、降低損害。（南市教育局提供）

