    首頁 > 生活

    小年夜前高溫上看30度！除夕鋒面到「這些地區」轉濕涼

    2026/02/12 18:01 記者黃宜靜／台北報導
    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

    小年夜前適合大掃除！中央氣象署預報，小年夜前各地天氣溫暖舒適、中南部白天有機會達30度左右，但西半部早晚溫差大，除夕（下週一）開始鋒面通過及東北季風增強，初一、初二（下週二、週三）北部、東北部天氣轉濕涼，中南部早晚偏涼，但氣溫下降幅度較小、多雲到晴。

    「小年夜前（下週日）之前都是比較舒適、溫暖的天氣！」中央氣象署預報員林定宜說，這幾天天氣舒適、溫暖，但西半部日夜溫差大，早出晚歸應注意添加衣物；各地白天可達26-28度，北部早晚只有12-14度，中部11度左右，南部則是16度左右，一直到小年夜前，溫度逐步回升，中南部白天會有30度左右。

    林定宜指出，小年夜前，主要為迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，明天清晨中南部地區，明天晚上到下週日金門、馬祖整天以及中部以北地區早晚易有低雲或局部霧影響能見度。

    林定宜表示，除夕（下週一）開始鋒面通過及東北季風增強，預計影響到初三（下週四），北部及東北部天氣轉濕涼，初一、初二白天溫度不會超過20度，早晚也只有14、15度左右；中南部地區早晚偏涼，但氣溫下降幅度較小、多雲到晴，中部15-25度、南部17-27度。

    降雨部分，林定宜說，除夕、初一桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；初二、初三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

