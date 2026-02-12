修水電當心業者報價高 新北消保官提醒詢價、索取報價單

新北市消保官會同市府經濟發展局，於新北市水電網路叫修業者進行稽查。（新北市法制局消費者保護官室提供）

新北市消保官1月份會同市府經濟發展局，針對轄內水電業者，以及4家勞務媒合網路平台調查，發現部分實體水電業者修繕報價高於市價，以及網路平台業者在「車馬費」與「估價費」未強制要求師傅於媒合階段揭露，容易衍生爭議，提醒民眾有緊急修繕水電需求時，切勿忽略詢價，以及詢問車馬費與夜間、假日加成的計算方式，並可索取報價單或透過簡訊、錄音留存證據。

消保官調查重點鎖定「收費資訊透明度」、「師傅身分查核機制」及「定型化契約條款是否顯失公平」，調查中，發現部分實體水電業者均以「標榜急修、不做一般工程」為由，訂定高額的基本出勤費用，此類業者於電話中雖告知需收取1000元至3000元不等的車馬費，但師傅到場後，往往開出遠高於市場行情的修繕報價，像通水管索價1萬元，消費者若不接受維修，仍須支付高額車馬費，陷入進退兩難局面。

新北市法制局消費者保護官室消保官鍾佳儒指出，此次查核的平台業者中，「找師傅」（數字科技）與「PRO360達人網」雖已落實程度不一的帳號審核，但對於「車馬費」與「估價費」，未強制要求師傅於媒合階段揭露，僅由雙方私下議定，容易衍生爭議；「哈利熊」（皇微科技）雖採代收代付機制保障金流，但其服務條款聲稱「不對線下服務負任何責任」，網站上刊登有燈具安裝等線下勞務，免責條款恐有違反消費者保護法第10-1條之虞，消保官已移請業者所在地的台北市府進行後續查處及輔導改正。

另有關平台配合監管機制，經消保官要求，「找師傅」與「PRO360達人網」皆承諾，若平台合作的師傅涉有消費爭議且「拒絕出席消保官協商會議」，平台接獲市府公文後，將依服務條款限制或終止該師傅之帳號權限，以協助汰除惡質業者；另「SWAP」（優市公司）經查確認僅提供企業間外包服務，不適用消費者保護法之相關規範。

鍾佳儒提醒，民眾若遇業者到場後惡意哄抬價格，消費者可拒絕施作，並向消保官提出申訴，也可通報平台業者協助處理，以保障自身權益，新北市府將持續監督勞務媒合平台落實管理責任，並針對利用資訊不對稱進行不當銷售的水電業者加強查緝，呼籲業者應公開透明收費標準，共同建立友善安心的消費環境。

