為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    修水電當心業者報價高 新北消保官提醒詢價、索取報價單

    2026/02/12 19:47 記者黃政嘉／新北報導
    新北市消保官會同市府經濟發展局，於新北市水電網路叫修業者進行稽查。（新北市法制局消費者保護官室提供）

    新北市消保官會同市府經濟發展局，於新北市水電網路叫修業者進行稽查。（新北市法制局消費者保護官室提供）

    新北市消保官1月份會同市府經濟發展局，針對轄內水電業者，以及4家勞務媒合網路平台調查，發現部分實體水電業者修繕報價高於市價，以及網路平台業者在「車馬費」與「估價費」未強制要求師傅於媒合階段揭露，容易衍生爭議，提醒民眾有緊急修繕水電需求時，切勿忽略詢價，以及詢問車馬費與夜間、假日加成的計算方式，並可索取報價單或透過簡訊、錄音留存證據。

    消保官調查重點鎖定「收費資訊透明度」、「師傅身分查核機制」及「定型化契約條款是否顯失公平」，調查中，發現部分實體水電業者均以「標榜急修、不做一般工程」為由，訂定高額的基本出勤費用，此類業者於電話中雖告知需收取1000元至3000元不等的車馬費，但師傅到場後，往往開出遠高於市場行情的修繕報價，像通水管索價1萬元，消費者若不接受維修，仍須支付高額車馬費，陷入進退兩難局面。

    新北市法制局消費者保護官室消保官鍾佳儒指出，此次查核的平台業者中，「找師傅」（數字科技）與「PRO360達人網」雖已落實程度不一的帳號審核，但對於「車馬費」與「估價費」，未強制要求師傅於媒合階段揭露，僅由雙方私下議定，容易衍生爭議；「哈利熊」（皇微科技）雖採代收代付機制保障金流，但其服務條款聲稱「不對線下服務負任何責任」，網站上刊登有燈具安裝等線下勞務，免責條款恐有違反消費者保護法第10-1條之虞，消保官已移請業者所在地的台北市府進行後續查處及輔導改正。

    另有關平台配合監管機制，經消保官要求，「找師傅」與「PRO360達人網」皆承諾，若平台合作的師傅涉有消費爭議且「拒絕出席消保官協商會議」，平台接獲市府公文後，將依服務條款限制或終止該師傅之帳號權限，以協助汰除惡質業者；另「SWAP」（優市公司）經查確認僅提供企業間外包服務，不適用消費者保護法之相關規範。

    鍾佳儒提醒，民眾若遇業者到場後惡意哄抬價格，消費者可拒絕施作，並向消保官提出申訴，也可通報平台業者協助處理，以保障自身權益，新北市府將持續監督勞務媒合平台落實管理責任，並針對利用資訊不對稱進行不當銷售的水電業者加強查緝，呼籲業者應公開透明收費標準，共同建立友善安心的消費環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播