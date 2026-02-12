70元入手超萌台南安平地圖包+優惠 春節散步攻略1次收

「透透安平」散步地圖包用手繪風格玩古都。（台南市文化局提供）

古蹟密度超高的台南安平怎麼玩才最有趣？今年春節，台南推出全新文創小物「透透安平」散步地圖包，用創意玩法帶旅人逛老城。這款地圖跳脫傳統摺頁形式，改以手繪風格呈現，把安平古堡、樹屋、億載金城等經典景點，連同巷弄日常一起畫進地圖裡，邊看邊走就像翻閱一冊會動的安平故事書。

地圖包邀請文化局人氣出版品《雙城踅玲瑯》插畫家操刀，延續趣味又充滿細節的插畫風格。自2月14日起在安平古堡、安平樹屋、億載金城與愛國婦人會館紀念品部同步販售，每份70元，價格親民又具收藏感。隨包還附贈超可愛限量「巷仔Niau」透卡，首次推出騎著YouBike造型，萌度爆表。拿著透卡與景點或實體單車互動拍照，不只好玩也超好拍，YouBike官方也將推出加碼活動，鼓勵大家用低碳騎行方式探索安平。

文化局長黃雅玲說，這份地圖不只是導覽工具，更希望成為串聯旅遊動線的「城市導覽」角色，讓旅客一次掌握景點路線與文化亮點。未來還計畫延伸推出「透透府城」等系列，把台南不同歷史城區的特色逐步蒐集成套，讓旅遊也能變成收藏樂趣。

地圖包還整合19項專屬優惠，結合古蹟景點與指標飯店，包括門票折抵、住宿餐飲專案與購物好禮等，一包在手就能從早玩到晚、從景點吃到飯店。今年春節如果想找一趟既有年味又有文化感的旅行，不妨帶上這份可愛又實用的安平散步指南，用最輕鬆的方式，把古都魅力一次「透透」看。詳情可上「藝遊臺南」臉書粉絲專頁查詢。

超可愛限量「巷仔Niau」透卡，首次騎著YouBike造型，到哪裡都超好拍。（台南市文化局提供）

「透透安平」散步地圖包整合景點、住宿專屬優惠。（台南市文化局提供）

