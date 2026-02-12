張善政春節前夕慰問警分局與兒少機構 獻上新年祝福

桃園市長張善政（前排中）前往平鎮警分局慰勉第一線執勤員警與協勤民力。（警方提供）

桃園市長張善政今天先後前往龍潭、楊梅、中壢、平鎮警分局，慰勉第一線執勤員警與協勤民力，並頒贈慰問金與慰勞禮品，感謝他們守護治安，張善政說，桃警團隊過去1年辛勤付出，春節假期間也須堅守崗位，強化治安與交通作為，他代表所有民眾致上最深謝意。

另，張善政還率同社會局長陳寶民前往楊梅區財團法人桃園巿私立育德兒童之家、龍潭區財團法人桃園市樂福社會福利基金會附設桃園市私立樂活育幼院，向安置中的兒童、少年們獻上新年祝福與關懷，同時感謝第一線工作人員的用心付出。

張善政表示，市政重視兒少安置服務，除定期派員前往兒少安置機構關懷外，也會與兒童、少年們親切互動並傾聽他們的心聲，祝福每位安置中的兒童、少年，在新的1年，都能夠平安健康地快樂成長；陳寶民說，育德兒童之家、樂活育幼院近年來協助照顧許多兒童、少年，農曆春節假期前，前往感謝第一線工作人員的付出，感謝他們全年無休地營造安全、穩定、友善的成長環境，讓兒童、少年都能擁有平安成長的機會。

