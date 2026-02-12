為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    投報率113％！紅包8800變1萬8800 「阿公概念股」羨煞全網

    2026/02/12 18:56 即時新聞／綜合報導
    農曆春節將至，許多民眾陸續前往銀行換新鈔，準備包紅包分享喜氣。示意圖。（資料照）

    農曆春節將至，許多民眾陸續前往銀行換新鈔，準備包紅包分享喜氣，然而今年社群卻突然掀起一波「理財實測」話題。一名網友透露，他提早給爺爺包一份8800元紅包，未料卻收到爺爺回包18800元，等於現賺1萬元，讓他當場樂翻，貼文一出，瞬間轟動全網、羨煞一票人，更有內行人算出投報率高達113%！

    據了解，該名網友10日在社群平台Threads發文表示，他依循春節傳統習俗，包一份金額8800元、數字相當吉利的紅包給爺爺，沒想到竟意外收到爺爺的超厚回包，裡面裝著1萬8800元，等於他當場獲利1萬元。開心不已的原PO，對此打趣說：「當沖就是這麼簡單，學會了嗎？」，貼文曝光後，也在網上迅速發酵，吸逾100萬人次瀏覽。

    不少網友笑說這是拿到「阿公概念股」、「長輩概念股」，還釣出其他有類似經驗的人分享「戰績」，「有缺孫子嗎？」、「這投報率超過113%欸！」、「有人爺爺可以借我當沖嗎？我沒爺爺了」、「跟媽媽借錢包紅包給爺爺，算不算開槓桿的一種？」、「先生包給婆婆12000，婆婆回包4包2萬，真的蠻好賺的」、「我各包6000元給我娘家爸媽，他們只收紅包袋，把12000元退給我，然後又另外包了1萬2000元給我」。

    另有「阿公概念股」、「長輩概念股」的苦主指出，這其實並非人人穩賺不賠，「包給阿公6800，阿公：謝謝啦」、「我包給我媽6000，她包給我2000，Yo！」「包8000給奶奶，奶奶包200給我，一分鐘當沖輸7800」、「包給阿公，阿公當面轉頭包給他國二的孫子（我表弟）」、「小時候都這樣當沖，自從去年包10萬被吃掉後就不賭了」、「包給我爸10000，隔天，爸：有嗎你有給我嗎？交易失敗，學會了嗎？」。

