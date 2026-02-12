為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國1后里交流道引道縮短 用路人怨聲四起 高工局回應了

    2026/02/12 16:57 記者張軒哲／台中報導
    國道1號台中系統至后里北向路段，自2月6日起，平日上午7至9時實施開放路肩措施（記者張軒哲攝）

    國道1號台中系統至后里北向路段，自2月6日起，平日上午7至9時實施開放路肩措施（記者張軒哲攝）

    國道1號后里交流道北向路段每逢上班時間，車流壅塞，高工局規劃實施開放路肩措施，日前將引道縮短，讓許多用路人抱怨不適應，甚至來不及準備下匝道，10日還發生一起車禍事故，后里居民希望能改為原來引道長度，高工局台中分局今指出，考量用路習慣及道路條件尚有餘裕空間，正評估優化方案。

    高工局台中分局表示，為改善國道1號台中系統至后里北向路段平日晨峰壅塞，自2月6日起，平日上午7至9時實施開放路肩措施，目前減速車道長度經查符合公路設計規範的要求。

    市議員陳本添說，近日接獲多起用路人陳情，認為之前引道較長，駕駛可以提前右轉，順利駛下交流道，但近日高工局突然縮短引道長度，導致駕駛發現引道時幾乎已接近出口，容易錯過或緊急變換車道，增加行車風險，尖峰時段更可能造成壅塞。

    高工局台中分局指出，經目前開放路肩直接銜接匝道外側車道、主線第三車道銜接匝道內側車道；實施後監測數據顯示，主線回堵長度由實施前之620公尺，下降至300公尺，紓解成效顯著。最近用路人反映減速長度較短，不符合原本用路習慣部分，正評估優化方案。

