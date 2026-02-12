老婦不堪照顧壓力悶死癱兒獲總統特赦 長照司籲善用1966專線

1966長照專線於總統賴清德擔任行政院長時開通。衛福部長期照顧司說，今年粗估國內有91到92萬失能人口，有需求民眾可以撥打1966長照專線，就會有專員提供服務與評估，協助媒合相關資源。（資料照）

賴清德總統今天宣布特赦不堪長期照顧重負、悶死癱瘓在床兒子的80多歲老婦人。全台仍有許多家庭正面臨重度失能者的照顧問題，衛福部長期照顧司副司長吳希文說，今年粗估國內將有91到92萬失能人口，有需求的民眾可以撥打1966長照專線，就會有專員提供服務與評估，協助媒合相關資源。

台北市80多歲老婦照顧癱瘓在床的兒子50年，新冠肺炎疫情期間不幸染疫，身心狀況急遽惡化，加上年老力衰、無力照料的高壓處境，最終將1萬元紅包塞入兒子口中，在用口水巾摀住口鼻，導致兒子窒息死亡，經法官判處刑2年6個月，賴清德總統則決定採取「免刑不免罪」的特赦方式。

對於重度失能者的照顧困境，吳希文指出，根據長照3.0計畫核定本內容，2026年至2035年增加的失能人數，將由2026年92.29萬人成長至2035年129.59萬人，增加37.3萬人，成長率達40％，其中包括各年齡層及各失能程度。

吳希文說，長照司統計，113年7月至114年6月期間，社區、居家長照服務使用人數約為58萬，其中2成屬於失能等級7、8的重度失能個案，另約有11萬需要24小時持續照顧的中重度失能個案，選擇住宿式機構相關服務。

為增加長照資源可近性，吳希文說，衛福部持續提供「1966長照專線」服務，民眾只要撥打專線，就會有專員到宅評估，協助媒合相關資源，也了解家庭照顧者負荷，並提供支持資源來給予服務，未來會持續透過多元管道宣導，增加民眾對於1966長照專線的認識。

