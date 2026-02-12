為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南鯤鯓代天府馬年國運籤 2/17上午11點五王殿前舉辦

    2026/02/12 16:38 記者楊金城／台南報導
    南鯤鯓廟2025乙巳蛇年國運籤抽出第54首籤詩「聞仲西征十絕陣被破後逃」，屬下下籤。（資料照，記者楊金城攝）

    南鯤鯓廟2025乙巳蛇年國運籤抽出第54首籤詩「聞仲西征十絕陣被破後逃」，屬下下籤。（資料照，記者楊金城攝）

    「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府第16年舉辦新春抽國運籤，大年初一（2月17日）上午11點在五王殿前舉辦丙午馬年抽國運籤，將由總幹事侯賢名擔任抽籤官，常務監事邱敏華擔任擲筊官；南鯤鯓廟的蛇年國運籤是下下籤，馬年籤運如何，大年初一揭曉。

    南鯤鯓廟抽國運籤在2011年開始舉辦，歷年抽籤結果有趣又玄奇，讓信眾津津樂道，速度最快的是抽出第1支籤詩就連3聖杯抽出國運籤，也曾60支籤詩竟未擲出聖杯。

    南鯤鯓廟的國運籤也常出現重複抽中的情形，2012年抽國運籤，第一支籤詩「大鵬鳥亂宋朝」就連續3聖筊抽出，籤詩竟然和2011年是同一支，第一年和第二年的國運籤同一支，實在很神奇。

    2015年國運籤「武則天坐天」被解讀台灣出女總統（指蔡英文）而爆紅，2019年抽國運籤，60支籤竟都博沒杯。

    2020年抽中國運籤丙子籤首「漢李廣父子陣亡」，又與2018年國運籤同一支；2025乙巳蛇年國運籤抽出第54首籤詩「聞仲西征十絕陣被破後逃」，也是和2017年國運籤同一支，屬下下籤。而2022壬寅虎年國運籤，首度連擲8聖杯抽出，創最多聖杯數。

    南鯤鯓代天府丙午馬年抽國運籤，大年初一（2月17日）上午11點將在五王殿前舉辦，將由總幹事侯賢名（中）擔任抽籤官。（資料照，記者楊金城攝）

    南鯤鯓代天府丙午馬年抽國運籤，大年初一（2月17日）上午11點將在五王殿前舉辦，將由總幹事侯賢名（中）擔任抽籤官。（資料照，記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播