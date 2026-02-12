為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投杉林溪鬱金香繽紛花海 春節同框「葉牡丹」爭妍比美

    2026/02/12 16:25 記者劉濱銓／南投報導
    南投杉林溪園區鬱金香花季，今年多達12萬株，繽紛花色展現壯觀花海。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區鬱金香花季，今年多達12萬株，繽紛花色展現壯觀花海。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區2月正值鬱金香花季，隨著春節將至，園區12萬株鬱金香展現繽紛壯觀花海，今年品系多達22種，各色花朵盛開讓人目不暇給，尤其現在還是觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，為花海更添萬紫千紅顏色。

    杉林溪園區表示，今年園內花卉中心正好在整修，因此鬱金香全都移往戶外展示，搭配園區綠林山景，讓鮮豔亮麗的鬱金香更有看頭，今年有多達22個品種、12萬株，展現紅、粉、橘、黃、白等盛大花海，吸引許多遊客造訪欣賞，預計春節期間花況達到高峰，花期可到2月底。

    另外，園區2月草花亮點還有觀賞用的歐洲高麗菜「葉牡丹」，今年展出7、8000株，不僅桃紅、深紫、鵝黃、粉白顏色多樣，甚至有的還會呈現從黃到粉的漸層色彩，豐富色澤姿態也為園區景觀增添不同風貌，觀賞期預計也可到2月底。

    南投杉林溪園區鬱金香花季，今年多達12萬株，預計春節花況達到高峰。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區鬱金香花季，今年多達12萬株，預計春節花況達到高峰。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區2月正值觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，萬紫千紅顏色相當多樣。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區2月正值觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，萬紫千紅顏色相當多樣。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區2月正值觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，不僅萬紫千紅顏色多樣，有的甚至會展現漸層色彩。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區2月正值觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，不僅萬紫千紅顏色多樣，有的甚至會展現漸層色彩。（杉林溪園區提供）

