寒冬送暖彰化好德做工行善團「宅配到府」 堅持親送原因曝

彰化縣好德行善團發放物資不是請關懷戶來領，而是親送到家。（彰化縣好德行善團提供）

春節腳步接近，許多社團都在進行寒冬送暖，彰化縣好德做工行善團今年親送關懷物資到180位獨居長者手上，行善團秘書長陳文彬表示，「堅持親送」是該社團的原則，因為曾經在親送的時候，發現同一地址有兩位關懷者，順便聽取左鄰右舍的資訊，才能讓有限資源來幫助需要的人。

陳文彬指出，「親送物資」不只是把溫暖送到邊緣戶的家中，不必讓長輩還要跑一趟來搬物資，還能真切發掘需要的人。曾經在親送物資到府的過程中，就發現有兩位關懷者住在同一戶。

陳文彬強調，在台灣就算住在同一個地址，都可以分戶，也就是兩人都各有自己的獨立戶籍，有不同的戶口名簿，這是完全合法的。但經過團員幹部討論，認為同住的兩人，雖有兩個戶籍，但應該領取一份關懷物資就好，決定把有限資源給其它更有需要的人。

因此，陳文彬指出，在親送物資的過程，也會因為在問路的過程，進一步探訪到左鄰右舍所提供的資訊，可以了解更多名單上邊緣戶的真實狀況，如果經濟過得去，或是子女都有不錯的工作，幹部就會把消息帶回來開會討論，或是重新訪視，滾動式調整關懷名單。

好德做工行善團今年由理事長許書添與榮譽理事長、福興鄉長蔣煙燈帶領志工，把各界善心企業提供的豐富物資，親送給福興、秀水等地約180位獨居長者的家中。

彰化縣好德行善團發放物資堅持親送到家。（彰化縣好德行善團提供）

彰化縣好德行善團堅持發放物資，要親送到關懷戶的住家。（彰化縣好德行善團提供）

