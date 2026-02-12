只要70元！春節期間 冬山河水上巴士推優惠票價

宜蘭縣政府為改善冬山河周邊停車問題，今年春節期間推出冬山河水上巴士優惠方案，原150元的票價只要70元。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為改善冬山河周邊停車問題，今年春節期間年初一（17日）至年初六（22日），推出冬山河水上巴士加碼優惠方案，從冬山河搭乘水上巴士到傳藝中心，全票來回原票價150元，春節優惠期間只要70元；傳藝也配合推出優惠方案，原150元的門票，提供來回船票者可享縣民票價100元優惠。

宜蘭縣府表示，冬山河水上巴士目前航運經營，以親水公園與傳統藝術中心間對開為主，單趟全票75元，半票35元，為因應春節期間，冬山河旅遊區帶周邊停車不足，鼓勵遊客搭乘冬山河水上巴士，推出「115年春節期間冬山河水上巴士優惠方案」。

依據該方案，凡至冬山河親水公園現場購買親水公園至傳藝中心水上巴士全票來回票者，原票價150元，今年春節初一至初六期間優惠票價70元，從每天上午9點首班船起，每半點發船1班（中午12點30分至13點休息），末班船為16點20分，每艘船每航次限載40人。

縣府指出，這項優惠僅適用於冬山河親水公園碼頭購票，不適用於傳統藝術中心購票，目的是希望遊客能將車輛停放於冬山河親水公園，疏解冬山河周邊停車不足問題。

傳統藝術中心今年也特別配合宜蘭縣政府的優惠方案，憑冬山河水上巴士來回船票，購買傳統藝術中心門票，可以享縣民票價100元的優惠。

