竹市年貨大街新春市集開賣100多攤美食好物揪你來

新竹市年貨大街新春市集已開賣，共有100多攤美食好物迎賓過新年，其中也有馨生人的公益攤位，邀市民共襄盛舉。（記者洪美秀攝）

新竹市府在舊城區舉辦年貨大街新春市集，11日起到22日共12天在竹市舊城區復興街、武昌街與東門街和東前街等路段封街設攤位，今年共有100多個攤位，包括年節各類應景美食與好物，市府也與新竹地檢署及犯罪被害人保護協會合作，推出公益攤位，鼓勵市民春節期間來逛舊城區，活絡商圈及感受濃厚年味。

市府產發處表示，今年新春市集依往例在舊城區舉行，結合傳統年節氛圍與在地商圈特色，共有100多個攤位，參與的攤位除有應景的年貨美食，還有烏魚子及新鮮漁貨，更設有遊戲攤區，在舊城區角落也有街頭藝人表演等，讓市民及遊客到城隍廟附近拜拜時，可就近到新春市集吃喝玩樂過好年。

此外，今年新春市集業者也與新竹地檢署合作，推出公益攤位，包括協助輔導犯罪被害人保護協會的馨生人設攤，除免收攤位租金，也期幫助馨生人在春節期間有不錯的收入過好年。同時為活絡周邊商家，也推出「消費滿額贈好禮」活動。只要在活動期間，在武昌街、東門街、復興路及東前街店家消費累積滿1000元，持當日店家開立的發票或收據，就可到復興街附近的服務台兌換精美好禮，每日限量發送，送完為止。期藉由市集人潮帶動周邊店家效益，創造市集與在地商家的雙贏局面。

市府表示，舊城區是新竹人的集體記憶，邀市民來舊城區逛市集，感受濃濃年味。且為維持交通順暢，市集期間部分路段實施交通管制，請市民及遊客配合。

