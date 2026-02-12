為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高美濕地公廁興建工程流標2次 中市府續編471萬租借廁所

    2026/02/12 16:08 記者張軒哲／台中報導
    高美濕地公廁興建工程位在美堤路旁的花圃區，已流標兩次。（記者張軒哲攝）

    高美濕地公廁興建工程位在美堤路旁的花圃區，已流標兩次。（記者張軒哲攝）

    農曆春節假期將至，高美濕地已是民眾返鄉與家庭旅遊的口袋景點，台中市政府向國有財產署撥用美堤路旁閒置用地，並動支預備金117萬9千元規劃高美濕地廁所，今年市府總預算編列1500萬元的興建工程費，卻在今年初連續兩次流標，讓遊客大嘆如廁不便。

    台中縣市合併升格已經第16年，每年都在農業局海岸資源暨漁業發展所編列471萬元向民間租借廁所的經費，市議員楊典忠說，今年過年台中市政府除了準備再讓民眾在迷宮中尋找廁所外，還有高美濕地海堤旁的美堤街800公尺長的補釘路，只能說「美景依舊在，只是公共設施差」。

    楊典忠痛批盧市長只顧市區的水湳經貿與巨蛋，楊典忠要求市府儘快公共工程採購作業外，也應該檢討高美濕地公共設施荒廢情況。

    楊典忠說，市府動支台電電協會114年度發電年度促協金，由經發局編列辦理114年度高美濕地廁所興建計畫1500萬元，一月份在1月5日與28日連續兩次公告高美濕地廁所興建工程標案，結果都是無法決標，目前進行第三次公開招標，將於春節過後進行資格審查與價格開標，如果順利決標才有可能在過年後開工，否則在高美濕地尋找廁所的荒唐遊戲將遙遙無期。

    台中市政府經發局表示，主動向國有財產署爭取撥用閒置用地建置公廁，投入1500萬元於木棧道臨美堤街一側新建公廁，但2次標案流標。

