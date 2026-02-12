花蓮光復災區重生！首批蔬菜收成上市 進軍有機通路

農糧署東區分署今天在光復鄉花蓮糖廠辦行銷活動，協助推廣光復鄉復耕蔬菜。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大片農田遭泥沙掩埋重創，在農業部等單位輔導下，農民整地、復耕，部分輕災區農地已逐步恢復生機，農糧署東區分署今天在花蓮糖廠舉行災後復耕國產鮮蔬行銷推廣活動，與里仁公司、農會、全聯及地方觀光業者等通路串聯，協助農民拓展銷售管道，穩定產業發展。

農糧署東區分署指出，洪災造成光復鄉大面積農地受損，災後依受損程度分級輔導，選定5.8公頃作為示範農地，協助農民整地翻犁、改良土壤，種植櫻桃蘿蔔、青花菜、蚵白菜、芹菜、羽衣甘藍及福山萵苣等短期蔬菜作物，去年12月起陸續採收，品質穩定。部分農地也已展開春耕，復耕玉米、小米及高粱等作物，逐步恢復多元耕作樣貌。

分署長林美華說，災後復耕不僅是農業生產的恢復，更象徵地方生活與信心的重建。現階段復耕蔬菜已在里仁門市上架，未來將陸續於光豐地區農會超市及全聯超市販售；花蓮市農會採購復耕蔬菜，供應縣內國中小營養午餐，旅客也可在地綠色餐飲指南餐廳「欣綠農園」品嚐相關蔬食料理，透過多元通路拓展銷售，協助農民穩定收益。

慈心有機農業發展基金會花東辦公室主任簡郁娟說，原與受災農友柯春伎合作雜糧生產，因災後農地受損改種短期蔬菜，特別收購災區復耕蔬菜約504公斤，提供團膳及里仁門市販售，以實際行動力挺農友，也希望未來能夠有更多企業能夠一起來支持光復在地的有機農產品。

位於佛祖街重災區的農友蘇秀蓮指出，農場經土壤改良後，已嘗試進行第一期旱稻復育，期盼逐步恢復往日產能。參與復耕示範農地的農友柯春伎則種植油菜、白花三葉草作為綠肥，為後續小米復耕增加地力，她說，從收成的櫻桃蘿蔔、羽衣甘藍長的很好，顯示土壤肥力很好，預計6月可望迎來更多的採收成果。

農糧署東區分署在光復鄉花蓮糖廠辦行銷活動，協助推廣光復鄉復耕蔬菜，製作當季新鮮蔬食料理。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉農友柯春伎災後努力復耕，櫻桃蘿蔔等冬季蔬菜已經採收上市。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉農民災後努力復耕，白蘿蔔等冬季蔬菜已經採收上市。（農友提供）

