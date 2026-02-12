台灣燈會太子大道3大燈區 感受在地能量、新住民美學及鄒族神話

鄒族燈區「神之境」的「迎賓之心」燈組，正進行彩繪。（記者林宜樟攝）

嘉義縣舉辦今年台灣燈會，縣長翁章梁今天視察太子大道3大燈區，社規師燈區展現地方的創作能量與合作精神，新住民燈區「新嘉鄉故事」呈現文化融合的多元樣貌，鄒族燈區「神之境」則將阿里山戰祭神話搬進現實，傳遞在地的動人故事。

新住民燈區「新嘉鄉故事」由約50名新住民共同規劃，包含服飾體驗、美食體驗、文化體驗、抽獎旅遊金，並透過藝術形式呈現族群遷移、文化融合與跨文化共存的多層次樣貌，新住民在此落地生根，帶來語言、飲食、手作、節慶與生活美學等文化能量，更安排通譯人員，讓各國遊客無障礙。

請繼續往下閱讀...

社規師燈區分為2大區域，有藍腹鷴故事劇場及客家工藝－嵐賦閑手作區，邀集來自嘉義山、海、平原地區的社規師共同協作，並由溪口鄉天赦竹編協會指導，完成燈組外覆竹編與光影故事共創。

鄒族燈區「神之境」，正由策展人鄭佩茜、族人孩童共同彩繪「迎賓之心」燈組，燈區有高達6公尺的「神樹」主燈，結合現代科技與圖騰美學，周邊以光線勾勒出5座特色燈組，細膩呈現各族生活型態，除靜態賞燈，現場有每日兩場的部落樂團與大圍舞體驗。

翁章梁說，2026台灣燈會集結大阪世博台灣館、青森睡魔師團隊、愛爾蘭踢踏舞、明華園、紙風車劇團等多元在地國際兼具展演，開燈當日有震撼煙火秀，邀請遊客3月3日至15日來參與盛典。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等參觀新住民燈區進展。（記者林宜樟攝）

新住民開心在燈座前拍照。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁一同彩繪「迎賓之心」燈組。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法