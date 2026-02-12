為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萌寵農場負責人空拍機投毒起訴 九九峰動物樂園接手進駐

    2026/02/12 16:03 記者陳鳳麗／南投報導
    宜蘭縣三星鄉萌寵農場王姓負責人涉空投毒餌導致鄰近園區3隻動物誤食死亡，上月遭起訴，為免訴訟案造成動物流離失所，九九峰動物樂園將接手經營。（九九峰動物樂園提供）

    宜蘭縣三星鄉萌寵農場王姓負責人涉空投毒餌導致鄰近園區3隻動物誤食死亡，上月遭起訴，為免訴訟案造成動物流離失所，九九峰動物樂園將接手經營，園方表示，已先派獸醫進駐，為農場內的動物健康檢查，農場也將在春節持續營運。

    宜蘭縣三星鄉萌寵農場王姓負責人涉用空拍機到鄰近農場空投毒餌致3隻動物誤食死亡案，上月28日被檢方起訴，場方人員與九九峰動物樂園接洽，動物園董事長游家富不捨農場內動物，為讓牠們生活安定，決定接手該農場。

    九九峰動物樂園表示，雖然不便對案件細節評論，但農場內18種100多隻動物的福利不能被犧牲，決定接手管理；這幾天會派專業獸醫團隊進駐，為場內動物進行全面體檢，確保營養與醫療獲得即時補給。而農場內照護動物的員工全部留任，以免動物們因照護員更換而焦慮不安。

    此外，會把九九峰動物樂園多年累積的照護經驗導入，提升環境品質，讓愛護動物的初衷回歸本質。

    萌寵農場內的灰冠鶴。（九九峰動物樂園提供）

