冰淇淋勺子暗藏機關！網曝只要「做一動作」挖冰變容易

網友分享，冰淇淋勺子手柄裡面有解凍液，使用前只要上下搖一搖，就會比較好挖；示意圖。（資料照）

近日，網友在Threads上發起冷知識大賽掀起話題。其中一名網友分享，冰淇淋勺的手柄裡有解凍液，使用前只要上下搖一搖，就會比較好挖。貼文一出引來網友熱議，更有不少人爭相實測，讓網友直呼「太神奇了！」。

該名網友在Threads上分享了自己所知道的冷知識，「這種冰淇淋勺子，使用前要上下搖一搖，因為手柄裡面有解凍液，搖勻後，冰淇淋會比較好挖喔～」。

留言一出，還引來網友半信半疑「發這種冷知識文的時候，如果是反串可以留言註明一下嗎？因為會有像我一樣的笨蛋正在慌亂思考是不是真的」，原PO也立刻貼出冰杓的產品介紹，上面明確寫出「內含有防凍液加上鋁合金傳導，可將手部的熱傳導至前端，蛙兵比較輕鬆」。

除此之外，其他網友也回應「這我知道，但我每次握著搖都覺得自己好像神經病，因為根本沒有其他人這樣做」、「我是聽在冰淇淋店打工的朋友說才知道」，也有不少網友相繼實測後表示「剛剛真的馬上試了！很屌⋯真的⋯」。

