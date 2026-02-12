為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冰淇淋勺子暗藏機關！網曝只要「做一動作」挖冰變容易

    2026/02/12 17:45 即時新聞／綜合報導
    網友分享，冰淇淋勺子手柄裡面有解凍液，使用前只要上下搖一搖，就會比較好挖；示意圖。（資料照）

    網友分享，冰淇淋勺子手柄裡面有解凍液，使用前只要上下搖一搖，就會比較好挖；示意圖。（資料照）

    近日，網友在Threads上發起冷知識大賽掀起話題。其中一名網友分享，冰淇淋勺的手柄裡有解凍液，使用前只要上下搖一搖，就會比較好挖。貼文一出引來網友熱議，更有不少人爭相實測，讓網友直呼「太神奇了！」。

    該名網友在Threads上分享了自己所知道的冷知識，「這種冰淇淋勺子，使用前要上下搖一搖，因為手柄裡面有解凍液，搖勻後，冰淇淋會比較好挖喔～」。

    留言一出，還引來網友半信半疑「發這種冷知識文的時候，如果是反串可以留言註明一下嗎？因為會有像我一樣的笨蛋正在慌亂思考是不是真的」，原PO也立刻貼出冰杓的產品介紹，上面明確寫出「內含有防凍液加上鋁合金傳導，可將手部的熱傳導至前端，蛙兵比較輕鬆」。

    除此之外，其他網友也回應「這我知道，但我每次握著搖都覺得自己好像神經病，因為根本沒有其他人這樣做」、「我是聽在冰淇淋店打工的朋友說才知道」，也有不少網友相繼實測後表示「剛剛真的馬上試了！很屌⋯真的⋯」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播