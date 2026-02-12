台南捷運工程處新團隊就位 市府拚首條捷運線動工加速推進

南市交通局長王銘德（中）與新任台南捷運工程處處長莊惠忠（右）、秘書盧彥璁（左）合影。（南市交通局提供）

為加速推動台南捷運路網建設，打造便捷、準點且永續的軌道運輸環境，台南市政府交通局今（12）日布達「台南市捷運工程處」新任處長莊惠忠，以「綠能軌道、智慧路網、人本交通」為願景，展現市府推動捷運從規劃邁向實質動工的決心。

這次人事調整亦同步升任捷運工程處綜合規劃課課長盧彥璁為秘書。南市交通局長王銘德表示，此次人事布局秉持市長「用人唯才、適才適所」原則，期許新任團隊發揮專業、穩健推進首條捷運線今年動工目標，為台南軌道建設開啟新里程碑。

新任處長莊惠忠畢業於淡江大學交通管理（科學）學系，歷任交通局綜合規劃科科長、交通工程科技正及運輸管理科股長等職，具完整基層與實務歷練，交通專業深厚。他曾督辦「2025城鎮韌性—關鍵基礎設施防護演習」，縝密規劃演練流程與交通動線；並於「2024台灣燈會」期間統籌交通指揮中心，掌握人車流調度與即時應變，確保大型活動順利運作，展現卓越整合與危機處理能力。

此外，莊惠忠任內主導建置台南市公共自行車YouBike 2.0系統，持續擴增站點並優化營運布局，目前已覆蓋全市37個行政區、建置632站，大幅提升市民使用綠色運輸的便利性，成效廣獲肯定。

