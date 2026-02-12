為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南捷運工程處新團隊就位 市府拚首條捷運線動工加速推進

    2026/02/12 16:50 記者洪瑞琴／台南報導
    南市交通局長王銘德（中）與新任台南捷運工程處處長莊惠忠（右）、秘書盧彥璁（左）合影。（南市交通局提供）

    南市交通局長王銘德（中）與新任台南捷運工程處處長莊惠忠（右）、秘書盧彥璁（左）合影。（南市交通局提供）

    為加速推動台南捷運路網建設，打造便捷、準點且永續的軌道運輸環境，台南市政府交通局今（12）日布達「台南市捷運工程處」新任處長莊惠忠，以「綠能軌道、智慧路網、人本交通」為願景，展現市府推動捷運從規劃邁向實質動工的決心。

    這次人事調整亦同步升任捷運工程處綜合規劃課課長盧彥璁為秘書。南市交通局長王銘德表示，此次人事布局秉持市長「用人唯才、適才適所」原則，期許新任團隊發揮專業、穩健推進首條捷運線今年動工目標，為台南軌道建設開啟新里程碑。

    新任處長莊惠忠畢業於淡江大學交通管理（科學）學系，歷任交通局綜合規劃科科長、交通工程科技正及運輸管理科股長等職，具完整基層與實務歷練，交通專業深厚。他曾督辦「2025城鎮韌性—關鍵基礎設施防護演習」，縝密規劃演練流程與交通動線；並於「2024台灣燈會」期間統籌交通指揮中心，掌握人車流調度與即時應變，確保大型活動順利運作，展現卓越整合與危機處理能力。

    此外，莊惠忠任內主導建置台南市公共自行車YouBike 2.0系統，持續擴增站點並優化營運布局，目前已覆蓋全市37個行政區、建置632站，大幅提升市民使用綠色運輸的便利性，成效廣獲肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播